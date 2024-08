L'idf: 'Finita l'operazione a Khan Yunis, uccisi 250 terroristi'

12:31

"Le operazioni delle forze di sicurezza israeliane nel nord della Cisgiordania continuano ad avere un impatto sui rifugiati palestinesi", ha affermato in un post su X il capo dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, sottolineando che "tra le persone uccise ci sono bambini e una persona con disabilità".

"Più di 150 bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dall'inizio della guerra il 7 ottobre, secondo l'Unicef", scrive ancora Lazzarini, aggiungendo che "decine di migliaia di persone in quattro campi profughi sono state colpite da questa operazione" ma "abbiamo dovuto sospendere i servizi Unrwa alle comunità in diversi campi". "È tempo di raggiungere una soluzione politica a questo conflitto decennale per porre fine alle sofferenze dei civili ovunque si trovino", conclude il capo dell'Unrwa.