Il Cremlino: 'Putin e Durov non si sono mai incontrati'

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che non gli risulta che Putin e il fondatore di Telegram Pavel Durov si siano mai incontrati. "Per quanto ne so, non si sono incontrati", ha detto Peskov secondo la Tass.

"No, Durov non ha avuto alcun colloquio con il Cremlino. Per quanto riguarda le visite in Russia, è un cittadino russo che viaggia liberamente" e "non è stato raggiunto alcun accordo tra il Cremlino e Durov", ha detto ancora Peskov commentando la notizia pubblicata dalla testata Vazhnye Istorii, secondo la quale il fondatore di Telegram avrebbe visitato la Russia circa 50 volte tra il 2015 e il 2021, cioè dopo aver lasciato il Paese nel 2014. Lo riporta l'agenzia Interfax.

