Ucraina: esplosioni nella notte a Kiev

03:49

Esplosioni sono state udite nella notte a Kiev: lo riporta un corrispondente di Rbc-Ucraina, secondo il quale in precedenza un drone d'attacco russo si stava dirigendo verso la capitale. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 4:21 (le 3:21 in Italia). Nella città è in vigore da più di due ore un'allerta aerea per il pericolo di un attacco da parte delle forze russe. Nel quartiere Dnipro di Kiev è stata segnalata la caduta di detriti di un drone su edifici residenziali. Lo riporta su Telegram l'amministrazione militare della città, aggiungendo che non si registrano danni o vittime.