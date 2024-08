Ucraina: raid aerei russi in diverse regioni, almeno 3 morti

Sale ad almeno tre il numero delle vittime del massiccio attacco russo nell'ovest e nel sud dell'Ucraina e che ha pesantemente preso di mira anche Kiev. Nella capitale è stato introdotto il black out di emergenza che ha causato ritardi e fermi dei treni, come riporta Rbc-Ukraine.

Quattro stazioni della metropolitana di Kiev sono state trasformate in rifugi. Sono state almeno sette le esplosioni udite questa mattina nei cieli di Kiev, hanno indicato i giornalisti dell'agenzia di stampa Afp.

Sono 15 le regioni ucraine "colpite da massicci attacchi russi". Lo afferma il primo ministro Denys Shmyhal. I governatori delle regioni meridionali di Odessa e Zaporizhzhia, così come quello della regione di Kharkiv (nord-est), hanno riferito di esplosioni su Telegram ed hanno invitato i residenti a mettersi al riparo.

"Un condominio è stato danneggiato in un attacco nemico a Lutsk", nella regione nordoccidentale di Volyn, ha detto il sindaco della città, Igor Polishchuk, aggiungendo che una persona è morta. Un'altra vittima è stata segnalata nel distretto di Zaporizhzhia. In precedenza, cinque persone erano rimaste ferite in seguito a un attacco ad un impianto industriale nella regione centrale di Poltava, aveva detto il governatore, Filip Pronin.

Da parte sua, l'operatore energetico ucraino DTEK ha annunciato alcune interruzioni di corrente.



Mosca: 'Droni ucraini sulla regione di Saratov, 4 feriti'

Quattro civili sono rimasti feriti - tra cui una donna, ricoverata in gravi condizioni - in seguito ad attacchi con droni lanciati questa mattina dalle forze ucraine nella regione meridionale russa di Saratov: lo hanno reso noto le autorità sanitarie russe, come riporta la Tass.

In precedenza il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin, aveva annunciato che la donna era stata ferita nell'omonima città. Il media online russo Mash riferisce che droni ucraini hanno hanno attaccato oggi anche la città di Engels, nella stessa regione, oltre alla città di Saratov. Secondo Mash gli attacchi sono stati realizzati con droni Bober, che hanno un'autonomia di volo di 800 chilometri ed una velocità massima è di 150 km/h. I droni, hanno colpito due grattacieli nelle due città.

In seguito all'attacco di droni, si segnalano ritardi all'aeroporto internazionale di Saratov Gagarin, scrive l'agenzia di stampa RIA Novosti citando il servizio stampa dello scalo. Il ministero della Difesa russo aveva riferito che la notte scorsa i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 20 droni ucraini, di cui nove sulla regione di Saratov.

