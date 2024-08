Raid russo contro le reti energetiche in Ucraina, a Kiev la metro diventa rifugio

13:06

Quello di oggi "è stato uno dei più grandi attacchi combinati: più di un centinaio di razzi di vario tipo e un centinaio di droni 'shaheed'. E come la maggior parte dei precedenti attacchi russi, anche questo è altrettanto vile e prende di mira infrastrutture civili critiche". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram che lancia un nuovo appello: "L'America, la Gran Bretagna, la Francia e altri partner hanno il potere di aiutarci a fermare il terrorismo. Sono necessarie soluzioni".

Sono state colpite "la maggior parte delle nostre regioni, dall'oblast di Kharkiv e Kiev a Odessa e nelle regioni occidentali. Purtroppo ci sono delle vittime" e dei feriti. "Molti i danni energetici - spiega il presidente ucraino - Ma ovunque ci sia un blackout i lavori di ripristino sono già in corso. Le squadre di riparazione lavoreranno 24 ore su 24. Elettricità: la restituiremo. Putin non si inganna: è una creatura malata, lo hanno capito tutti da tempo. Ma è anche chiaro: può fare solo ciò che il mondo gli permette di fare".

Il presidente ucraino sostiene che "la debolezza e l'inadeguatezza delle decisioni di risposta alimentano il terrore. E ogni leader, ciascuno dei nostri partner sa quali decisioni forti sono necessarie per porre fine a tutta questa guerra, e per porvi fine giustamente. Non possono esserci restrizioni a lungo termine in Ucraina, quando i terroristi non hanno tali restrizioni. I difensori della vita non possono avere restrizioni sulle armi, quando la Russia usa sia le proprie armi di tutti i tipi, sia i droni e la balistica della Corea del Nord".

E sale intanto a 4 il numero dei morti per gli attacchi russi in varie regioni ucraine. Almeno 11 i feriti. Il massiccio attacco si è concentrato nell'ovest e nel sud dell'Ucraina e ha pesantemente preso di mira anche Kiev. Nella capitale è stato introdotto il black out di emergenza che ha causato ritardi e fermi dei treni, come riporta Rbc-Ukraine.

Quattro stazioni della metropolitana di Kiev sono state trasformate in rifugi. Sono state almeno sette le esplosioni udite questa mattina nei cieli di Kiev, hanno indicato i giornalisti dell'agenzia di stampa Afp.

Sono 15 le regioni ucraine "colpite da massicci attacchi russi". Lo afferma il primo ministro Denys Shmyhal. I governatori delle regioni meridionali di Odessa e Zaporizhzhia, così come quello della regione di Kharkiv (nord-est), hanno riferito di esplosioni su Telegram ed hanno invitato i residenti a mettersi al riparo.