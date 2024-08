Netanyahu: 'Non sono sicuro che ci sarà un accordo'

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha dichiarato a Sky News che giovedì e venerdì si terranno al Cairo i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza.

Per il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu non è detto che ci sarà un'intesa. Secondo quanto riferito da due associazioni di familiari di ostaggi e soldati morti che oggi lo hanno incontrato, Netanyahu, ha affermato: "Non sono sicuro che ci sarà un accordo, ma se ci sarà, proteggerà gli interessi che ripeto più e più volte, sono la preservazione delle risorse strategiche di Israele".

Il primo ministro israeliano - hanno riferito le associazioni - ha affermato che se l'accordo dovesse andare in porto, dopo 42 giorni i combattimenti a Gaza riprenderanno "fino all'eliminazione di Hamas, anche mentre vengono negoziati i passi successivi".

