Il premier indiano Modi visiterà l'Ucraina

Il primo ministro indiano Narendra Modi visiterà l'Ucraina. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di New Delhi, settimane dopo che Kiev lo ha condannato per aver abbracciato il presidente Vladimir Putin durante una visita in Russia, tradizionale alleato dell'India. Il ministero degli Esteri indiano non ha fornito una data per la "visita in Polonia e Ucraina", ma i media indiani suggeriscono che avrà luogo entro questa settimana.

Le forze russe hanno perso più di 1.000 soldati, uccisi e feriti, nelle ultime 24 ore. Lo sostiene lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina su Facebook, aggiungendo che dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022, la Russia ha perso oltre 600.000 soldati in totale. Nello specifico, secondo l'esercito le perdite totali in combattimento delle forze russe tra il 24 febbraio 2022 e il 19 agosto 2024 sono stimate in circa 600.470 militari. Le cifre non possono essere verificate in maniera indipendente.



