E' morto Alain Delon, icona del cinema francese ed internazionale

E' morto il leggendario attore francese Alain Delon. Lo hanno comunicato i suoi figli alla Afp. L'icona del cinema francese ed internazionale aveva 88 anni.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, hanno l'immensa pena di annunciare la dipartita di loro padre - si legge nel comunicato -. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari... La famiglia vi chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di lutto estremamente doloroso".

VIDEO DA YOUTUBE

Macron: 'Delon più che una star, un monumento francese'. Claudia Cardinale: 'Il ballo è finito'

"Mister Klein o Rocco, nel Gattopardo o il Samurai, Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo - ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron ricordando Alain Delon -. Prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite. Malinconico, popolare, segreto, era più che una star: era un monumento francese".

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies.



Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français. pic.twitter.com/1JTqPfVo5n — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2024

"Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle...per sempre tua, Angelica": rivivendo un'ultima volta le storiche scene che li videro indimenticabili protagonisti de "Il Gattopardo", Claudia Cardinale affida all'ANSA le sue ultime parole per Alain Delon. "Mi chiedono parole - dice - ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan... Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle... Per sempre tua, Angelica".

"La leggenda è scomparsa. Alain Delon ci lascia orfani dell'epoca d'oro del cinema francese che così bene ha incarnato. Una piccola parte della Francia che amiamo se ne va con lui", ha scritto su X Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National.

La légende est partie. Alain Delon nous laisse orphelins de l’âge d’or du cinéma français qu’il incarnait si bien. C’est une petite partie de la France que l’on aime qui part avec lui. pic.twitter.com/uXxFVdUAUv — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 18, 2024

Brigitte Bardot: 'Devastata dalla sua scomparsa'

''Apprendiamo oggi con il cuore pesante della scomparsa di Alain Delon, un uomo eccezionale, un artista indimenticabile e un grande amico degli animali - ha scritto sui social la Fondation Brigitte Bardot, fondata dall'attrice nel 1986 -. Ha sostenuto la nostra Fondazione con rara generosità. Alain era un caro amico della nostra presidentessa Brigitte Bardot, devastata dalla sua scomparsa. La loro amicizia, basata sul comune amore per gli animali e sul comune impegno per il loro benessere, è stata preziosa e sincera. Abbiamo perso un uomo dal cuore grande''. Lo scrive sui social la fondazione.

Barbera: 'Delon ha lasciato le spoglie mortali per l'Olimpo'

"Alain Delon è riuscito là dove la maggior parte dei suoi colleghi falliscono: essere considerato l'uomo più bello del mondo e al contempo un attore straordinario. Se ha abbandonato oggi le sue spoglie mortali, è per ascendere all'Olimpo degli Immortali di cui ci ricorderemo per sempre". Lo afferma in una nota Alberto Barbera, direttore del settore Cinema della Biennale di Venezia. Il presidente, il direttore generale, il consiglio di amministrazione e la Biennale di Venezia tutta "esprimono sincero cordoglio per la scomparsa del grande attore francese Alain Delon. Leggendario protagonista sia del cinema d'autore, sia del cinema rivolto al pubblico più vasto, si è imposto sulla scena internazionale nei capolavori di Luchino Visconti, che lo ha diretto magistralmente in Rocco e i suoi fratelli (1960), Premio speciale della Giuria alla 21/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia". "Un'icona del cinema francese - aggiunge Barbera - che deve parte del suo successo planetario ai film girati in Italia, Rocco e i suoi fratelli, L'eclisse, Il Gattopardo, La prima notte di quiete, un divo popolare che ha lasciato la sua impronta indelebile nei film dei più grandi autori del cinema europeo, da Luchino Visconti a Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Valerio Zurlini, René Clement".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA