Blinken atteso oggi in Israele, previsto un incontro con Netanyahu

Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriva oggi in Israele per il suo nono viaggio nella regione dal 7 ottobre, mentre mediatori americani, egiziani e qatarioti stanno cercando di consolidare un accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi dopo i due giorni di negoziati a Doha.

Blinken dovrebbe incontrare funzionari israeliani e lunedì il premier Benyamin Netanyahu, prima che i colloqui riprendano al Cairo, probabilmente da mercoledì.



'Proposta ponte' degli Usa: liberare prima donne e soldatesse

La "proposta ponte" avanzata dagli Stati Uniti per "colmare le lacune rimanenti nell'attuazione dell'accordo tra Israele e Hamas" contiene, secondo indiscrezioni, "numerose questioni altamente specifiche". Lo hanno riferito fonti vicine ai mediatori, come riporta Channel 12.

In particolare uno dei punti fondamenti riguarda il numero si ostaggi ancora in vita che dovranno essere rilasciati nella prima fase di sei settimane dell'accordo: i nomi sono già stati decisi, le donne, comprese le soldatesse, verranno liberate per prime.

Tra gli ostaggi che Hamas dovrebbe restituire ci sono anche l'etiope israeliano Avera Mengistu e il beduino israeliano Hisham al-Sayed, civili prigionieri a Gaza da dieci anni. Come parte dell'accordo, 47 detenuti palestinesi, rilasciati nell'accordo del 2011 nello scambio con il soldato israeliano rapito Gilad Shalit, e che sono stati nuovamente arrestati, dovrebbero essere liberati da Israele.

Le fonti di Channel 12 tuttavia hanno specificato che questi elementi della proposta ponte sono stati concordati da Israele e dai mediatori, ma non da Hamas.

