Musk annuncia la chiusura degli uffici di X in Brasile

Elon Musk ha annunciato la chiusura degli uffici di X in Brasile. In un comunicato, il social fa sapere che chiuderà gli uffici in Brasile in seguito alle decisioni del giudice Alexandre de Moraes, del Tribunale supremo federale, che ha chiesto il blocco di profili sulla piattaforma.

Il social continuerà tuttavia ad essere disponibile per gli utenti. "A causa delle richieste della 'Giustizia' di Alexandre De Moraes in Brasile che ci impongono di infrangere (in segreto) le leggi brasiliane, argentine, americane e internazionali, X non ha altra scelta che chiudere le nostre operazioni in Brasile", scrive Musk.

"Ieri sera il giudice Alexandre de Moraes ha minacciato il nostro rappresentante legale in Brasile di arresto se non avessimo rispettato i suoi ordini di censura. Lo ha fatto con un ordine segreto, che condividiamo qui per denunciare le sue azioni - si legge nel comunicato di X -. Nonostante i nostri numerosi appelli al Tribunale supremo non siano stati ascoltati, il pubblico brasiliano non sia stato informato di questi ordini e il nostro team brasiliano non abbia alcuna responsabilità o controllo sul blocco dei contenuti sulla nostra piattaforma, Moraes ha scelto di minacciare il nostro team in Brasile piuttosto che rispettare la legge o il giusto processo. Di conseguenza, per proteggere la sicurezza del nostro team - si spiega - abbiamo deciso di chiudere le nostre operazioni in Brasile, con effetto immediato. Il servizio X continua a essere disponibile per la popolazione brasiliana".

"Siamo profondamente rattristati per essere stati costretti a prendere questa decisione. La responsabilità è unicamente di Alexandre de Moraes - conclude il comunicato -. Le sue azioni sono incompatibili con un governo democratico. Il popolo brasiliano deve fare una scelta: la democrazia o Alexandre de Moraes".

La piattaforma ha inoltre pubblicato l'ordinanza del giudice in cui fissa un termine di due ore per conformarsi alla decisione, oltre a stabilire una multa giornaliera di oltre ottomila euro (50mila real) in caso di mancato rispetto. Le schermaglie tra Musk e de Moraes vanno ormai avanti da mesi. Il giudice è considerato dall'ex presidente conservatore, Jair Bolsonaro, tra i suoi più acerrimi nemici. De Moraes ha infatti aperto numerose inchieste contro l'ex capo di Stato e conduce indagini sulla diffusione di fake news.



