Medio Oriente: a Doha il vertice per un accordo su Gaza. La Casa Bianca: 'Inizio promettente per i colloqui'

In corso i colloqui a Doha per un accodo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. La Casa Bianca vede un "inizio promettente", lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. I colloqui, ha aggiunto, probabilmente si protrarranno sino a domani.

"Oggi ci concentriamo sui dettagli dell'implementazione. Non prevediamo di uscire oggi con un accordo, prevediamo che i colloqui continuino anche domani", ha spiegato Kirby in una call con i reporter cui ha partecipato anche l'ANSA. "Non stiamo avendo un dibattito sulla struttura dell'accordo. Siamo a un punto in cui il quadro dell'accordo è generalmente accettato e le lacune da colmare riguardano la sua attuazione", ha aggiunto.

Il presidente dell'Autorità Palestinese, Abu Mazen, intanto, ha annunciato in una sessione straordinaria del parlamento turco che si recherà a Gaza. "Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli della leadership palestinese", ha detto in un discorso ad Ankara applaudito dai parlamentari turchi.

Hamas, superati i 40mila morti a Gaza

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, espressione di Hamas, ha annunciato che il bilancio dei palestinesi uccisi dall'inizio della guerra, il 7 ottobre scorso, ha varcato la soglia dei 40 mila, toccando quota 40.005 dopo l'aggiunta di 40 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Hamas stima il numero di feriti in 92.401.

Il Papa: 'Cessate fuoco a Gaza, conflitto non si allarghi'

"Continuo a seguire con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza e chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata". Lo ha detto papa Francesco in un appello all'Angelus. "Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché il conflitto non si allarghi - ha aggiunto -, e a percorrere le vie del negoziato affinché questa tragedia finisca presto". "Non dimentichiamo: la guerra è un sconfitta", ha concluso il Pontefice.

L'Idf ordina l'evacuazione a Khan Younis

Le forze armate israeliane (Idf) hanno ordinato ai civili palestinesi di evacuare Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo una serie di attacchi missilistici provenienti da quell'area. Lo scrive il Times of Israel. In particolare l'ordine di evacuazione, che preannuncia attacchi militari, riguarda il quartiere di al-Qarara, scrive il Toi.

