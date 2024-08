Per gli Stati Uniti "è inaccettabile che Ben Gvir sia salito sulla Spianata delle Moschee". Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato americano, Vedant Patel, in un brieifing con la stampa a proposito del gesto del ministro della Sicurezza nazionale israeliana di ultradestra sottolineando che "distrae da quello che riteniamo sia un momento vitale per arrivare all'accordo di cessate il fuoco".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA