Celine Dion bacchetta Donald Trump e JD Vance per aver utilizzato 'My heart will go on', la celebre canzone del film 'Titanic', durante un comizio in Montana.

"Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., non hanno dato l'autorizzazione e non consentono questo tipo di utilizzo", si legge in un post della star canadese che poi, con ironia, aggiunge: 'Ma poi, veramente QUELLA canzone?".

