L'Ucraina: "Evacuare 20mila persone al di là del confine con la regione russa di Kursk"

Due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in un attacco lanciato questa mattina dalle forze russe contro un supermercato di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il capo dell'Amministrazione militare ... (ANSA)

"Nessun Paese deve invadere un altro Paese e dobbiamo mantenere questa linea anche in questo caso. Il nostro tentativo è di dire che deve cessare l'attacco russo e ripristinare le regole del diritto internazionale, non quello di vedere un conflitto che diventa ancora più duro, che si sposta sul territorio russo. Questo prevederà un ulteriore peggioramento della Russia sul fronte ucraino e quindi allontanerà sempre di più la possibilità di un cessate il fuoco, che è la precondizione per un percorso di pace". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Radio Anch'io, in merito all'attacco ucraino in territorio russo in queste ore.