La Corte suprema in Venezuela avvia un'indagine sulle elezioni

Con l'avvenuta consegna dei registri elettorali delle presidenziali del 28 luglio in Venezuela da parte del Consiglio nazionale elettorale (cne), il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) procederà con un processo di indagine informativa che potrebbe durare fino a 15 giorni.

La massima Corte convocherà inoltre i candidati presidenziali e i leader dei partiti politici a registrare "tutti gli strumenti elettorali" trovati in loro possesso e a "rispondere alle domande poste da questo organismo". Secondo il calendario presentato dalla presidente del Tsj, Caryslia Rodríguez, le convocazioni inizieranno domani.

Il principale candidato dell'opposizione, Edmundo González, è stato convocato per domani, mentre il presidente uscente Nicolás Maduro, che il Cne ha annunciato come vincitore alle urne, è stato convocato per venerdì



