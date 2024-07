La Turchia: 'Il genocida Netanyahu finirà come Hitler'

Il ministero degli Esteri turco ha affermato che il premier israeliano, Banjamin Netanyahu, finirà allo stesso modo di Adolf Hitler. "Come è finito il genocida Hitler, allo stesso modo finirà il genocida Netanyahu. Come i nazisti sono stati ritenuti responsabili, anche coloro che distruggono i palestinesi saranno ritenuti responsabili. L'umanità sta con la Palestina, non distruggerete i palestinesi", si legge in un messaggio del ministero degli Esteri turco, pubblicato su X.

La dichiarazione di Ankara è uscita a poche ore di distanza da un discorso del presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha evocato la possibilità che la Turchia possa entrare in Israele come è entrata nel Nagorno-Karabakh e in Libia. "Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro. Niente è impossibile. Dobbiamo essere forti per fare tali passi", ha detto ieri il leader turco.

