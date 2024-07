Un'autobomba esplode in un parcheggio a nord di Mosca, due feriti

"E' stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un'auto è esploso, provocando il ferimento di due persone", ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti. Volk ha chiarito che i feriti sono stati portati in una struttura medica mentre la polizia sta indagando per stabilire tutte le circostanze della vicenda e arrestare le persone coinvolte.

Secondo quanto riferito dai servizi operativi russi citati dall'agenzia Tass, l'esplosione è avvenuta quando un uomo e una donna sono saliti su una Toyota Land Cruiser parcheggiata in via Sinyavinskaya, nel nord della capitale. Secondo le informazioni preliminari, l'uomo ha perso i piedi e la donna è stata ferita dalle schegge. Inoltre, cinque automobili vicine sono rimaste danneggiate a causa dell'esplosione.

I feriti sono stati indicati come Andrei Torgashov, che avrebbe partecipato al conflitto in Ucraina, e la moglie, ma il diretto interessato, citato da Ria Novosti, ha smentito tutto: "Naturalmente questo è un falso completo. Questa esplosione non ha nulla a che fare con me", ha detto Torgashov, sottolineando di non essere più in servizio.



Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha affermato che "un terrorista" legato all'autobomba a Mosca è stato catturato a Bodrum, località della Turchia sulla costa del Mare Egeo. In mattinata la sezione russa dell'Interpol aveva informato Ankara che un cittadino russo di nome Evgenii Serebriakov, responsabile dell'autobomba, era arrivato in Turchia con un volo Mosca-Bodrum delle 09:40, ha fatto sapere Yerlikaya. L'uomo non è stato fermato ai controlli poiché il suo nome non era nei database dei ricercati ma è stato successivamente catturato in un'operazione della polizia e dell'intelligence dopo la segnalazione di Mosca.

