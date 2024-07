Netanyahu parla al Congresso Usa, polemiche e proteste

Proteste e polemiche negli Stati Uniti in vista dell'atteso intervento del premier israeliano Benyamin Netanyahu al Congresso. Alcuni dei principali esponenti democratici hanno deciso di boicottare il discorso, probabilmente molti di più dei 58 che lo hanno evitato nove anni fa quando alla Casa Bianca c'era Barack Obama.

Fra coloro che salteranno l'atteso intervento ci sono la deputata Alexandria Ocasio-Cortez che ha definito Netanyahu un criminale di guerra, ma anche il senatore Dick Durbin che ha denunciato la brutale strategia di difesa di Israele. A non partecipare saranno anche i deputati Cori Bush e Jan Schakowskty, e i senatori Chris Van Hollen e Bernie Sanders. "Sono d'accordo con la corte penale internazionale e con la commissione indipendente dell'Onu sul fatto che Benjamin Netanyahu e Yahya Sinwar sono dei criminali di guerra", ha detto Sanders. Assenti anche il senatore Jeff Merkley e il deputato James Clyburn, oltre a Nancy Pelosi. Il suo portavoce ha fatto sapere che la ex speaker dem incontrerà invece le famiglie israeliane delle vittime degli attacchi e dei sequestri di Hamas.

L'assenza più pesante sarà però quella della vicepresidente e futura candidata alla casa Bianca Kamala Harris, finita per questo motivo nel mirino dello speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson. Quella di non partecipare, da parte di Harris, che andrà in queste ore in Indiana, è una decisione "inconcepibile", ha commentato Johnson ricordando che anche "il presidente Biden quando era vicepresidente saltò un discorso di Netanyahu al Congresso" nel 2015.

Nelle ore precedenti il discorso, circa 200 persone sono state arrestate per aver manifestato all'interno dell'edificio della Cannon House, secondo quanto reso noto dalla polizia che ha ricordato che "manifestare all'interno degli edifici del Congresso è illegale". Proteste contro Netanyahu hanno avuto luogo pure davanti al suo hotel, al Watergate, dove c'è un imponente dispiegamento di polizia, con strade sbarrate, droni e motovedette sul Potomac. Gli attivisti filo palestinesi, un centinaio, hanno presidiato l'area con slogan contro "il genocidio", contro Netanyahu e a favore della Palestina libera, davanti ad un cordone di agenti.

Domani l'incontro fra Biden e Netanyahu, Gaza al centro dei colloqui

Joe Biden riceverà il premier israeliano Benjamin Netanyahu il 25 luglio alla Casa Bianca per parlare degli "sviluppi a Gaza e dei progressi verso un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che i due leader incontreranno anche le famiglie americane degli ostaggi nelle mani di Hamas. "La vicepresidente incontrerà separatamente Netanyahu il 25 luglio", ha messo in evidenza Jean-Pierre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA