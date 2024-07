Casa Bianca condanna proteste pro Gaza bruciando bandiere

La Casa Bianca ha condannato quelle che ha definito proteste "vergognose" ieri vicino alla stazione di Union Station a Washington, mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu teneva un discorso al Congresso.

"Identificarsi con organizzazioni terroristiche malvagie come Hamas, bruciare la bandiera americana o rimuovere con la forza la bandiera americana e sostituirla con un'altra è vergognoso", ha detto il portavoce Andrew Bates. "L'antisemitismo e la violenza non sono mai accettabili", ha aggiunto. "Ogni americano ha il diritto alla protesta pacifica. Ma vergognosamente non tutti hanno dimostrato serenità oggi", ha concluso.



