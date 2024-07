Diciotto morti nello schianto aereo in Nepal, salvo solo il pilota

Il pilota è l'unico sopravvissuto dell'aereo che oggi si è schiantato al decollo a Kathmandu, in Nepal. Gli altri 18 passeggeri a bordo sono morti, ha detto all'Afp la polizia della capitale nepalese.

Il volo della Saurya Airlines trasportava due membri dell'equipaggio e 17 membri dello staff della compagnia, ha detto il portavoce della polizia nepalese Dan Bahadur Karki.

"Il pilota è stato salvato" mentre "sono stati recuperati diciotto corpi, incluso uno straniero". Il volo è stato effettuato per scopi tecnici o di manutenzione, ha detto all'Afp Gyanendra Bhul dell'autorità per l'aviazione civile del Nepal, senza fornire ulteriori dettagli. I due funzionari non sono stati in grado di confermare la nazionalità dell'unico straniero a bordo.

