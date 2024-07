Usa 2024, sondaggi: sale il gradimento per Trump, il 61% vuole che Biden lasci

Il 61% degli americani vorrebbe che Joe Biden mettesse fine alla sua corsa alla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio di Abc-Ipsos, secondo il quale il tasso di gradimento di Donald Trump è aumentato dopo il suo tentato assassinio. Il 40% degli americani ha infatti un'impressione favorevole dell'ex presidente Usa, la percentuale più alta degli ultimi quattro anni.

"E' un miracolo. Per una volta Donald Trump ha detto la verità. Questa è l'elezione più importante della nostra vita. E io la vincerò". Lo detto Biden su X.

Trump ha raccolto più fondi di Biden nel secondo trimestre. I gruppi allineati con l'ex presidente Usa hanno racimolato 431,2 milioni di dollari fra aprile e giugno, 98,9 milioni in più dei gruppi pro-Biden fermi a 332,4 milioni. A fare i calcoli è il Financial Times, secondo il quale la condanna di Trump ha spinto le donazioni nei confronti dell'ex presidente.

La campagna di Biden ha speso quasi sei volte di più di quella di Trump in giugno, lasciando l'ex presidente seduto su una montagna di risorse e quindi più forte a quattro mesi dalle elezioni. Lo staff del presidente ha speso cifre elevate negli stati a rischio ma con scarsi risultati nei sondaggi. Alla fine di giugno Biden aveva in cassa 96 milioni mentre Trump 128 milioni. I dati sono relativi a un mese che ancora non ha risentito della disastrosa performance del presidente al dibattito, che si è tenuto il 27 giugno. Le aspettative della campagna di Biden per luglio sono molto peggiori.

Trump è avanti di sette punti su Biden in Michigan, uno degli stati chiave per la conquista della Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Free Press, Trump ha il 49% delle preferenze contro il 42% di Biden in un ipotetico scontro diretto. Nel caso di una battaglia a cinque, Trump ha il 43% contro il 36% di Biden , con Robert F. Kennedy Jr all'8%, e Jill Stein e Cornel West con il 2% ciascuno.

