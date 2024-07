Kate torna tra la gente, domani sarà a finale Wimbledon 

Ha scelto Wimbledon, l'esclusività dell'All England Club, l'immacolata tradizione del torneo più antico e prestigioso del tennis, per il suo nuovo ritorno alla vita pubblica, dopo sei mesi di ansie, incertezze, cure mediche, lontano dall'occhio indiscreto dei media.

L'annuncio - come da protocollo di corte - è arrivato da Kensington Palace: domani la principessa Kate Middleton assisterà all'epilogo dei Championships edizione 137, tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

La rivincita della finale dell'anno scorso, coincisa proprio con l'ultima volta di Kate sul Centre Court. Dove, accompagnata dai figli, il principe George e la principessa Charlotte, la principessa, all'epoca di verde vestita, aveva premiato il 20enne Alcaraz, dispensando sorrisi allo sconfitto come alla folla. Un impegno pubblico, la premiazione di Wimbledon alla quale e' attesa anche domani, che negli anni Kate ha sempre svolto con grande entusiasmo, e non solo perché dal 2016 è la matrina del club londinese, dopo essere stata designata dalla regina Elisabetta. Appassionata spettatrice, Kate conosce il gioco ed è anche una tennista di buon livello: in passato si è esibita proprio sui prati di SW19 in qualche scambio con Roger Federer. Uno dei suoi giocatori preferiti, al pari di Andy Murray, a cui settimana scorsa ha dedicato un messaggio via social dopo l'ultimo match dello scozzese

. "Un'incredibile carriera a Wimbledon giunge al termine. Devi essere molto orgoglio, da parte di tutti noi, grazie!". Il Wimbledon 2024 sarà però un'altra tappa del lento e faticoso ritorno alla normalità della principessa, che il mese scorso aveva partecipato anche a Trooping the Colour, i festeggiamenti in occasione del compleanno di Re Carlo, limitandosi però ad un breve saluto alla folla dalla balconata di Buckingham Palace. Domani, viceversa, la futura regina è attesa ad un impegno più lungo, e anche probante, considerate le sue attuali condizioni di salute. Tra Alcaraz e Djokovic il match, su cinque set, rischia di diventare una maratona di ore. Lo scorso marzo, con un messaggio alla nazione, Kate aveva rivelato di essere in cura per un cancro, assicurando però che la diagnosi - arrivata grazie a una biopsia condotta dopo un intervento all'addome a cui si era sottoposta ad inizio anno - era stata precoce. Dopodiché, per i mesi successivi, si era ritirata a vita privata, limitandosi a qualche sporadica presenza sui social di corte, e apparizione al fianco del marito William. Fino all'annuncio, ad inizio giugno, della sua partecipazione ai festeggiamenti in onore del re. In quell'occasione Kate aveva spiegato di non aver ancora finito i cicli di chemioterapia preventiva, e di vivere "giornate buone e giornate meno buone". Ma di aver imparato ad "avere pazienza" e "ascoltare il suo corpo". La sua presenza domenica è destinata a catalizzare obiettivi e sguardi dei 15mila presenti sul Centrale. Dove, però, certamente non verrà accompagnata dal marito William, che nelle stesse ore sarà a Berlino, nelle vesti di presidente onorario della Federcalcio inglese, per assistere in serata alla finale di Euro 2024 tra l'Inghilterra e la Spagna.

