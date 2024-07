Francia, Macron chiede ad Attal 'di restare premier per il momento'

12:29

Emmanuel Macron ha chiesto al premier Gabriel Attal di rimanere al suo posto di primo ministro "per il momento", allo scopo di "assicurare la stabilità del Paese". Attal era andato, come previsto, all'Eliseo a presentare le annunciate dimissioni dopo il voto di ieri sera. Il presidente della Repubblica gli ha chiesto di restare "per il momento" al suo posto, secondo quanto si apprende dall'Eliseo.