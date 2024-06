'Se Biden si ritira è rischio caos e scontri nei partito democratico'

La campagna di Joe Biden ha ammonito in un memo trapelato sui media Usa sui rischi di caos e scontri nel partito democratico nel caso di un suo ritiro dopo la debacle del duello tv con il suo predecessore. "Se si ritirasse - si legge nell'appunto - ciò porterebbe a settimane di caos, di torte in faccia e ad un sacco di candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, tutto questo mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare agli elettori americani incontestato".

Biden dovrebbe discutere oggi a Camp David con la famiglia del futuro della sua campagna di rielezione, dopo il duello tv con Trump di giovedì sera. Lo riporta la Nbc citando cinque persone a conoscenza della questione. Il viaggio del presidente era previsto prima del dibattito di giovedì, ricorda l'emittente americana sottolineando che era programmato che Biden e la first lady Jill raggiungessero i loro figli e nipoti ieri sera.

