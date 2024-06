Attacco all'ambasciata di Israele a Belgrado, ucciso l'assalitore

A Belgrado c'è stato un tentativo di attacco all'ambasciata di Israele, nel quale è rimasto ferito un poliziotto. L'assalitore è stato ucciso, secondo quanto afferma il governo serbo. Secondo quanto scrive la Tv serba Rts, l'attentatore ha usato una balestra, con la quale è stato ferito il gendarme.

Il ferito è un agente della polizia serba a guardia della sede diplomatica israeliana, che, pure colpito al collo dal dardo sparato dalla balestra, è riuscito a sparare e uccidere l'assalitore, fa sapere il ministero dell'Interno di Belgrado. Verso le 11 "uno sconosciuto ha tirato con una balestra contro un membro delle forze dell'ordine, che garantiva la sicurezza dell'ambasciata di Israele, ferendolo al collo", scrive il ministero. L'agente è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dardo ed è ora in terapia intensiva, in condizioni definite "molto gravi".

Il ministro dell'Interno, Ivica Dacic, che ha subito classificato l'episodio come terrorismo di stampo jihadista wahabita - il wahabismo è un ramo fondamentalista dell'Islam sunnita da cui sono scaturiti tanto Al Qaida che l'Isis -, ha detto che sono in corso indagini. A Belgrado, ha affermato Dacic, sono state rafforzate le misure di sicurezza. Diverse persone sono state fermate "a scopo precauzionale".

Il ministero degli Esteri israeliano ha detto che "nessun dipendente è stato ferito" nell'attacco terroristico alla missione a Belgrado. "L'ambasciata è chiusa" ha detto il portavoce del ministero aggiungendo che "un agente della polizia locale è rimasto ferito e che le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine".

