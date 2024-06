Sale il bilancio degli attacchi in Daghestan, 20 morti e 46 feriti

E' salito a 20 morti e 46 feriti il bilancio degli attacchi compiuti ieri sera da uomini armati nella repubblica russa del Daghestan che hanno preso di mira due chiese, due moschee e un posto di blocco della polizia. Lo riferisce il ministero della Salute della repubblica, citato dalla Tass. In precedenza autorità locali avevano detto che cinque o sei degli assalitori erano stati uccisi dalle forze di sicurezza.

Secondo la prima ricostruzione fornita dal ministero dell'Interno del Daghestan, verso le 18 ignoti hanno sparato contro una sinagoga e una chiesa con armi automatiche. I sospettati - fanno sapere gli inquirenti - sono scappati a bordo di una Volkswagen Polo bianca.

Anche Israele ha seguito da subito con grande preoccupazione tutta la vicenda: l'ambasciata israeliana a Mosca - ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Tel Aviv - s'è messa immediatamente in contatto con i leader della comunità ebraica del distretto di Derbent. Secondo fonti israeliane, "per quanto è noto, al momento dell'attacco non c'erano fedeli nella sinagoga".

Intanto, in tutta la Repubblica caucasica il Comitato nazionale antiterrorismo locale ha deciso una mobilitazione eccezionale delle forze dell'ordine specializzate in azioni anti-terrorismo: "Al fine di garantire la sicurezza delle persone, prevenire i crimini terroristici e bloccare le persone coinvolte negli attacchi armati - si legge nella nota del Comitato - il capo della direzione del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) per il Daghestan ha deciso di imporre le operazioni antiterrorismo". Una fonte vicina alla polizia locale ha riferito alla Tass che gli autori di questi attacchi "sono membri di un'organizzazione terroristica internazionale".

Già lo scorso 28 ottobre questa Repubblica a maggioranza musulmana era stata teatro di un atto apertamente antisemita: all'aeroporto della capitale, Makhatchakala, decine di persone presero d'assalto la pista e il terminal dopo che era stato annunciato l'atterraggio di un aereo proveniente da Israele, urlando 'Allah u Akbar', in quella che era sembrata a tutti una vera a propria caccia all'uomo, con echi sinistri di pogrom.

All'epoca, Mosca accusò il governo di Kiev di avere "un ruolo chiave" in quell'azione. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, disse che l'obiettivo dell'Ucraina era quello di "destabilizzare la Russia" provocando divisioni etnico-religiose. "Accuse assurde", era stata la replica di Washington.

Cina, contrari a ogni forma di terrorismo

La Cina si oppone "a tutte le forme di atti terroristici, condanna gli attacchi violenti contro civili e agenti delle forze dell'ordine, esprime profonde condoglianze alle vittime ed estende sincere condoglianze ai feriti e alle famiglie delle vittime". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.

Isw, 'probabile mano di Isis dietro gli attacchi in Daghestan'

Il gruppo Wilayat Kavkaz, ramo del Caucaso settentrionale dello Stato Islamico, "ha probabilmente condotto l'attacco coordinato contro chiese, sinagoghe e strutture di polizia nella Repubblica del Daghestan il 23 giugno". A scriverlo è il think tank statunitense Institute por the study of war (Isw).

"La filiale russa dell'IS-K 'Al-Azaim Media' ha pubblicato una dichiarazione il 23 giugno in seguito all'attacco elogiando "i loro fratelli del Caucaso" per aver dimostrato le loro capacità", scrive Isw. "Al-Azaim non ha rivendicato l'attacco in sé" ma "il riferimento al Caucaso suggerisce fortemente che Wilayat Kavkaz sia responsabile dell'attacco", sostiene il think tank.

"La struttura antiterrorismo regionale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) ha avvertito che Wilayat Kavkaz è diventata più attiva in seguito all'attacco al Crocus City Hall di Mosca del 22 marzo e ha intensificato gli appelli di reclutamento nel Caucaso settentrionale dall'aprile 2024".

'Conclusa l'operazione antiterrorismo'

L'operazione antiterrorismo in Daghestan è conclusa. Lo ha annunciato il centro informazioni del Comitato nazionale antiterrorismo (NAC) russo citato dall'agenzia Tass. "In connessione con l'eliminazione delle minacce alla vita e alla salute dei cittadini, è stata presa la decisione di porre fine all'operazione antiterrorismo" questa mattina, hanno affermato le autorità. "Il regime legale dell'operazione antiterrorismo all'interno dei confini amministrativi di Makhachkala e Derbent della Repubblica del Daghestan sono stati cancellati", si legge nel messaggio.

