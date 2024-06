Raffale Fitto è in pole position per la nomina a Commissario Europeo, ma l'intesa non è ancora stata siglata al 100%. È quanto si apprende a margine del Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo. La presidente Giorgia Meloni non ha infatti ancora sciolto la riserva. Fitto viene giudicato come una figura chiave della compagine di governo e Meloni sarebbe restia a privarsene.



