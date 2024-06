Pellegrinaggio alla Mecca, 6 fedeli muoiono per un colpo di calore

Sei persone sono morte per un colpo di calore durante l'annuale pellegrinaggio Hajj alla Mecca, nonostante gli avvertimenti dei funzionari sauditi sulle temperature elevate che ieri hanno sfiorato i 48 gradi. Lo riferisce la Cnn online.

Tutti e sei le vittime sono cittadini giordani, ha detto il ministero degli Esteri di Amman, aggiungendo che si sta coordinando con le autorità saudite a Gedda per quanto riguarda le procedure di sepoltura e l'eventuale trasferimento dei loro corpi in Giordania.

La notizia dei decessi giunge mentre oltre 1,8 milioni di musulmani si sono radunati in cima al Monte Arafat in occasione dell'evento principale del pellegrinaggio delle durata di 5 giorni. L'esercito saudita ha dispiegato più di 1.600 persone con unità mediche specifiche e 30 squadre di pronto intervento e ai pellegrini è stato chiesto di bere molta acqua e di proteggersi dal sole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA