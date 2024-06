Gli Usa temono un conflitto su vasta scala tra Israele e Hezbollah

I funzionari americani temono che le tensioni tra Israele e Hezbollah possano sfociare in una guerra su vasta scala, e sono particolarmente preoccupati che il lancio di razzi più frequenti dal Libano possa "provocare conseguenze indesiderate che scatenerebbero un evento per il quale Israele si sentirebbe obbligato a rispondere."

Lo scrive Haaretz citando un rapporto di Cbs News e precisando che gli Stati Uniti temono che i recenti attacchi israeliani in Libano stiano "preparando il campo di battaglia per un assalto travolgente" da parte delle forze armate israeliane.

Secondo funzionari Usa, le truppe dell'Idf nel nord si stanno "addestrando in unità delle dimensioni di una brigata, ma non sono ancora in grado di iniziare un assalto". Il rapporto afferma anche che il consigliere strategico americano Amos Hochstein è in viaggio verso Israele per tentare di allentare la situazione.



Attacco mirato di Israele nel sud del Libano

Un agente di Hezbollah è stato ucciso in un attacco contro una motocicletta da parte di un drone israeliano vicino a Bint Jbeil, nel sud del Libano. Lo hanno annunciato le forze armate israeliane Idf. La notizia era stata riportata dai media libanesi. Secondo quanto riportato dai media locali, nell'attacco è rimasta ferita un'altra persona.

Poche ore prima, infatti, media libanesi hanno riferito di un attacco mirato di Israele, effettuato con droni contro una motocicletta, avvenuto tra le città di Bint Jbiel e Aitaroun nel sud del Paese.

Nuovo attacco aereo contro una struttura di Hezbollah

Inoltre, le forze armate israeliane hanno reso noto oggi che ieri sera aerei da combattimento hanno attaccato una struttura militare di Hezbollah nell'area di Kafr Kela, nel sud del Libano. Lo riportano i media israeliani.

Questa mattina nell'Alta Galilea sono stati attivati gli allarmi per il lancio di due missili dal Libano. I razzi sono caduti nella zona di Meron, ma non ci sono state vittime. Lo scrive Haaretz.

