Celebrazioni del D-Day in Normandia. 'Nostri valori ancora sotto attacco'

Gli ideali, i valori e i principi per cui hanno combattuto chi liberò l'Europa 80 anni fa "sono nuovamente sotto attacco diretto nel continente europeo. Dinanzi ad una guerra di aggressione illegittima, i nostri Paesi riaffermano la loro adesione congiunta a questi valori fondamentali". E' un passaggio della dichiarazione congiunta sottoscritta dai leader di tutti i 19 Paesi che oggi hanno ricordato lo sbarco di Normandia.

"Quando ottanta anni fa i soldati alleati sbarcarono in Normandia - prosegue la nota congiunta - stavano solo iniziando il loro lungo ed eroico cammino verso la vittoria. Fu una vittoria della libertà e di tutti i principi che ci sono cari, che costituiscono le fondamenta stesse del nostro ordine globale e che oggi sono nuovamente minacciati. Nel commemorare il loro coraggio, ricordiamo anche il nostro dovere storico di proteggere tali ideali". La nota è stata sottoscritta dai leader dei 19 paesi presenti alle celebrazioni dello sbarco in Normandia, Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. "Ideali - prosegue il documento - fondanti della pace e della sicurezza globale, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e difesi dagli alleati della Nato fin dalla firma del Trattato di Washington, 75 anni fa".

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al suo arrivo è stato accolto da Emmanuel Macron. "Presidente Sergio!", lo ha accolto il presidente francese, aggiungendo: ''Sono felice di averti qui". I due hanno poi posato per una foto ufficiale. Saluti e abbracci affettuosi anche tra Mattarella e la première dame, Brigitte Macron, che si trovava ad accoglierlo insieme al marito.

Sulle spiagge della Normandia, il presidente americano Joe Biden ha ricordato lo Sbarco alleato e il sacrificio dei giovani americani citando anche la guerra in Ucraina e lanciando un appello a "non abbandonare (altri Paesi) di fronte ai dittatori". "L'isolazionismo - ha detto Biden nel suo discorso a Colleville-sur-Mer - non era la risposta 80 anni fa e non lo è oggi. Le forze oscure non spariscono mai". L'Ucraina, ha detto, "è invasa da un tiranno" e "noi non possiamo abbandonare di fronte a dei dittatori, è inimmaginabile".

"Oggi siamo tutti dei figli dello sbarco", ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del suo discorso alle celebrazioni per gli 80 anni dello Sbarco in Normandia,

"Dinanzi al ritorno della guerra nel nostro continente, di fronte alla rimessa in questione di tutto ciò per cui (gli eroi dello sbarco, ndr.) si sono battuti, a chi vorrebbe spostare le frontiere o riscrivere la storia, dobbiamo essere degni di chi ha combattuto qui'', ha detto il presidente francese concludendo il suo intervento a Omaha Beach con un saluto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, presente anch'egli alle celebrazioni del D-Day mentre le frecce tricolori francesi sfrecciavano nel cielo della Normandia.

"Le nazioni devono restare unite per opporsi alla tirannia". Lo ha detto re Carlo III nel suo discorso al British Normandy Memorial di Ver-sur-Mer, in Normandia, durante le celebrazioni degli 80 anni del D-Day, lo sbarco degli alleati sulle coste francesi avvenuto il 6 giugno del 1944. "Preghiamo che un simile sacrificio non venga mai più compiuto", ha aggiunto il sovrano britannico, che si trova alla cerimonia insieme alla regina Camilla.

Carlo III, alla cerimonia insieme al presidente Francese Emmanuel Macron e al premier britannico Rishi Sunak, ha ricordato la "straordinaria generazione" del tempo di guerra". "È con il più profondo senso di gratitudine che ricordiamo tutti coloro che prestarono servizio in quel momento critico", ha aggiunto il sovrano, che veste per l'occasione l'uniforme dell'esercito britannico, rivolgendosi ai reduci dello sbarco presenti alla cerimonia.

Carlo ha sottolineato con rammarico come siano "sempre meno numerosi" gli uomini ancora in vita che combatterono per liberare l'Europa dal nazismo, parlando del suo "grande privilegio" per aver preso parte alle precedenti sette celebrazioni del D-Day. Rivolgendosi poi ai presenti in lingua francese, il sovrano ha ricordato "la più grande tragedia dello sbarco: il numero inimmaginabile di civili morti in questa battaglia comune per la libertà" e salutato "l'incredibile coraggio e il sacrificio degli uomini e delle donne della resistenza francese".

Intanto il principe William ha partecipato alla cerimonia del Canada, le cui truppe parteciparono in forze allo sbarco, al Juno Beach Centre di Courseulles-sur-Mer, insieme al premier canadese Justin Trudeau e a quello francese Gabriel Attal. L'erede al trono rappresenterà la corona britannica accanto al premier Sunak nel corso della commemorazione collettiva in programma più tardi nella località di Saint-Laurent-sur-Mer, vicino ad Omaha Beach dove avvenne il sanguinoso sbarco del contingente americano, mentre re Carlo e Camilla torneranno nel Regno Unito.

Anche il premier britannico Rishi Sunak è intervenuto alla cerimonia": Avete rischiato tutto e vi dobbiamo tutto", ha detto ai reduci. "Ci impegniamo a non dimenticare mai ciò che le persone hanno sacrificato nello sbarco in Normandia - ha aggiunto il primo ministro - perché solo ricordando possiamo essere certi che la causa per cui hanno combattuto non sarà mai data per scontata". Sunak ha concluso ricordando la necessità di onorare i reduci "oggi e per sempre".

Abbracci e un affettuoso scambio di battute tra un veterano dello sbarco in Normandia ed il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante le celebrazioni per gli 80 anni del D-Day a Omaha Beach. In un breve estratto video, si vede Zelensky chinarsi per abbracciare uno degli eroi del D-Day presente alla cerimonia in sedia a rotelle. "Sei il salvatore della gente, mi fai venire le lacrime agli occhi', dice l'anziano signore sopravvissuto al Giorno più Lungo. "No, no, sei tu che hai salvato l'Europa", replica il presidente ucraino. "Mio eroe", dice l'altro. E il leader di Kiev rilancia: "No, sei tu il nostro eroe". "Prego per te", conclude poi il veterano, rivolgendosi a Zelensky in inglese. Uno scambio che impazza sui social network a 80 anni esatti dallo sbarco in Normandia e mentre continua la guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin contro l'Ucraina.

