Corea del Nord: 'Stop temporaneo a invio di palloni al Sud'

La Corea del Nord ha detto che smetterà di inviare i palloncini pieni di spazzatura e letame verso la Corea del Sud, se Seul bloccherà i suoi attivisti nelle azioni di volantinaggio oltre confine anti-Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia statale Kcna.

"Sospenderemo temporaneamente l'azione di spargere la carta straccia oltre il confine: questo perché la nostra è una contromisura", riferisce la Kcna.

In una dichiarazione rilanciata dalla Kcna, il vice ministro della Difesa nordcoreano Kim Kang-il ha affermato che Pyongyang ha inviato in tutto 3.500 palloncini, trasportando 15 tonnellate di spazzatura e letame verso la Corea del Sud tra martedì notte e domenica mattina. Kim si è offerto di interrompere temporaneamente tale attività perché era esclusivamente in risposta "ai volantini anticomunisti volati verso il Nord dagli attivisti sudcoreani". Se la Corea del Sud "dovesse inviare nuovamente tali volantini", allora il Nord sarà costretto a reagire "con palloncini che trasporteranno "immondizia pari a 100 volte" la quantità di quei "pezzi di carta" della contro propaganda.







