Agguato con un coltello in Germania, ferito attivista anti-islam

In un agguato con un coltello a Mannheim, in Germania, diverse persone sono rimaste ferite oggi. Lo riporta la polizia. L'aggressore è stato neutralizzato, è rimasto ferito.



Secondo i media tedeschi, fra cui la Bild, uno dei feriti dell'agguato avvenuto oggi a Mannheim, in Germania, sarebbe stato un politico conservatore ed attivista anti-islam, Michael Stuerzenberger. Una notizia per ora non confermata dalla polizia. Successivamente, alcune persone hanno tentato di fermare l'aggressore, ma questo è riuscito a svincolarsi ferendo fra l'altro un poliziotto alle spalle. Alla fine un altro agente gli ha sparato, neutralizzando il pericolo.

