Germania, attacco col coltello al raduno di ultradestra

A viso scoperto, un giovane afghano armato di coltello si avventa all'improvviso su un gruppo, correndo nella piazza del mercato di Mannheim, in Germania. Ferisce sei persone, riducendo un agente quasi in fin di vita. E il bilancio avrebbe potuto essere più grave se non ci fossero stati diversi tentativi di bloccarlo, fino al colpo esploso da un poliziotto che lo ha neutralizzato bloccandolo al suolo.

Fra i bersagli, un noto attivista anti-islamico, colpito alla gamba e al volto, ma fuori pericolo.

In settimane in cui gli atti violenti di matrice politica tengono la Repubblica federale e l'Europa col fiato sospeso, l'ultimo attentato avrebbe invece "un movente islamista", stando al ministero dell'Interno tedesco. A pochi minuti dall'inizio di un raduno del movimento civico 'Pax Europa', noto per le sue tesi anti-islamiche, l'afghano di 25 anni, Sulaiman A., ha ferito infatti tra gli altri Michael Stuerzenberger, ex portavoce della Csu di Monaco ed oggi noto come attivista dalle tesi radicali, distintosi soprattutto per la campagna contro la costruzione di una moschea. L'aggressore, a sua volta ferito e fermato, non sarebbe stato monitorato come islamista radicale, secondo quanto ha riportato der Spiegel.

La brutalità di quello che poteva finire in un massacro, nella cittadina del Baden-Wuerttenberg, centro da 300 mila abitanti nel sud della Germania, è ripresa in un video circolato prima sui social e poi sui media. Qui si vede come il giovane, la cui fisionomia è ben riconoscibile, corra colpendo all'impazzata mentre gli si urla contro 'via il coltello!'. Viene bloccato una prima volta, ma riesce a divincolarsi; infierisce su un poliziotto pugnalandolo alla schiena per poi essere neutralizzato da un altro agente con un colpo di pistola, prima che possa andare avanti nella follia del suo gesto.

"Le immagini sono spaventose", ha commentato poche ore dopo il cancelliere Olaf Scholz. "Più persone sono state gravemente ferite da un attentatore. I miei pensieri vanno alle vittime. La violenza è assolutamente inaccettabile nella nostra democrazia. Chi ha commesso il fatto deve essere severamente punito".

L'attenzione generale si rivolge al bersaglio principale dell'attentato di Mannheim. Sturzenberger, 59 anni, ha voltato le spalle alle politica dopo aver collaborato con i cristiano sociali bavaresi (confederati a livello nazionale con la Cdu), e presieduto un piccolo partito, poi sciolto, 'Die Freiheit'. Alla Csu aveva fatto carriera grazie alla figlia del defunto leader del partito, Franz Josef Strauss.

Dalle ricostruzioni del suo curriculum, emerge anche che un evento chiave della formazione fu la morte di un collega di partito negli attacchi terroristici a Mumbai nel novembre 2008, quando un gruppo di islamisti attaccò un hotel e un centro ebraico. Lasciata la Csu, si unì a Die Freiheit, monitorato come islamofobo dai servizi. Al momento dello scioglimento, nel 2016, proprio lui disse: "Il nostro ultimo compito rimanente, portare la critica all'islam al pubblico, è stato realizzato, poiché ora l'AfD lo prosegue in modo convincente".

Attualmente tiene invece un blog ed è diventato noto in tutta la Germania soprattutto in seguito all'iniziativa di una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco. Nel suo passato ci sono anche due condanne: la prima per offese ad un ufficiale, la seconda per incitamento all'odio e denigrazione degli insegnamenti religiosi. Dal 2013 al 2022, l'Ufficio statale bavarese per la protezione della Costituzione ha inserito Stuerzenberger nel capitolo 'Islamofobia rilevante per la protezione della Costituzione'.

È stato inoltre un assiduo frequentatore delle manifestazioni di Pegida, il movimento islamofobo che scendeva nelle piazze soprattutto nell'est della Repubblica, il lunedì. Fu lui a provare a fondare la costola bavarese dell'iniziativa che affiancava la politica dell'ultradestra in Germania, Bagida.

La ministra dell'Interno evoca il 'pericolo islamista'

La ministra dell'Interno tedesca, la socialdemocratica (Spd) Nancy Faeser, ha scritto su X che "se le indagini dovessero rivelare un movente islamista, sarebbe un'ulteriore conferma del grande pericolo rappresentato dagli atti di violenza islamista, contro cui abbiamo messo in guardia".

La ministra ha premesso che "le indagini chiariranno i motivi di questo atto". "L'attacco con coltello a Mannheim è un crimine orribile. Le immagini dell'azione sono sconvolgenti. Auguro alle vittime una completa guarigione. I miei pensieri vanno anche al poliziotto gravemente ferito. Il mio ringraziamento va alle forze di polizia e ai soccorritori", ha scritto ancora Faeser, esponente della Spd come il cancelliere Olaf Scholz.

