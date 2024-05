Kensington Palace conferma: 'Kate non sarà all'evento dell'8 giugno'

Kensington Palace ha confermato che la principessa di Galles non parteciperà l'8 giugno alla parata militare a Londra chiamata Colonel's Review che precede quella del Trooping the Colour in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo III, mentre prosegue il suo recupero dopo la diagnosi di cancro e l'avvio della chemioterapia.

Si tratta dell'annuncio ufficiale dopo che a inizio marzo, quando ancora non si sapeva della malattia di Kate, Palazzo era intervenuto per non confermare la partecipazione all'evento della moglie dell'erede al trono preannunciata dal ministero della Difesa del governo di Rishi Sunak.

