Elezioni nel Regno Unito, il partito fondato da Farage è il più seguito su TikTok

A sorpresa il partito di destra Reform Uk, fondato da Nigel Farage che ricopre il ruolo di presidente onorario, è il più seguito su TikTok, il social network preferito dai giovani. Lo sottolineano i media britannici in vista delle elezioni politiche nel Regno Unito del 4 luglio, ricordando come la compagine ultrabrexiter e fortemente conservatrice si rivolga col suo programma a un elettorato maturo e raccolga molti consensi fra gli anziani.

Nonostante questo i suoi follower sono più di 127 mila, rispetto ai 120 mila del Labour di Keir Starmer, strafavorito nella corsa a futuro premier, e ai meno di 37 mila dei Conservatori del primo ministro in carica Rishi Sunak, costretto ad accontentarsi di un risultato deludente anche in questo caso e non solo nei sondaggi. Del resto Reform Uk ha avviato una campagna molto intensa sui social e in particolare su TikTok con decine di video pubblicati ricevendo migliaia di 'like', rispetto all'attività dei Tory ridotta al minimo e da poco iniziata.

Grazie anche al sostegno attivo di Farage, tornato nei giorni scorsi a fare comizi per il suo partito pur senza candidarsi, la compagine di destra è una spina nel fianco dei Conservatori alla luce dei sondaggi che la vedono intorno all'11% dei consensi, con punte del 14% in alcune rilevazioni.

