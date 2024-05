Pyongyang annuncia che un suo razzo è esploso in volo

La Corea del Nord ha annunciato il fallimento del lancio di un suo razzo spaziale satellitare a causa "di un'esplosione a mezz'aria durante la prima fase del volo". E' quanto riferisce Pyongyang, nel resoconto dell'agenzia sudcoreana Yonhap.

Poche ore prima, il Giappone aveva attivato il J-Alert, il suo sistema di allerta, ed emesso un ordine di evacuazione per i residenti della prefettura di Okinawa, quando i suoi radar hanno segnalato la presenza del razzo della Corea del Nord.

I militari della Corea del Sud, inoltre, hanno rilevato "molti detriti" nel mar Giallo del "proiettile non identificato" lanciato dalla Corea del Nord. Lo riferisce la Yonhap, citando il comando di stato maggiore congiunto di Seul.

Il lancio del satellite da ricognizione Malligyong-1 è fallito, secondo una prima valutazione, a causa di problemi all'affidabilità del motore del razzo "a ossigeno liquido e cherosene di nuova concezione", ha spiegato in una dichiarazione il vice capo dell'Amministrazione nazionale per la tecnologia aerospaziale del Nord, rilanciata da un dispaccio della Kcna.

L'esercito sudcoreano ha affermato di aver rilevato la traiettoria del vettore verso il mar Giallo dall'area della base di Tongchang-ri, nel nordovest del Paese, intorno alle 22.44 locali (15.44 in Italia). Il lancio, tra l'altro, è avvenuto poche ore dopo che il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, i premier giapponese Fumio Kishida e cinese Li Qiang hanno tenuto un vertice trilaterale a Seul, per la prima volta in circa cinque anni, e hanno riaffermato il loro impegno a promuovere la pace e la denuclearizzazione nella penisola coreana.

Pyongyang, questa mattina, aveva notificato al Giappone un piano di lancio del satellite nella finestra di otto giorni entro il 4 giugno, designando alcune aree di possibile caduta dei detriti come precauzione per la sicurezza. Il Paese eremita ha pianificato tre satelliti militari spia da mettere in orbita nel 2024, in continuità con il percorso positivo iniziato lo scorso novembre

