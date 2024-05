Camion di aiuti entrano a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom

I camion degli aiuti provenienti dall'Egitto hanno iniziato ad entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, controllato da Israele, ha riferito la tv egiziana Al-Qahera News.

Un totale di "200 camion" si sono spostati dal lato egiziano del valico di frontiera di Rafah, che è stato chiuso dall'inizio di maggio quando Israele ha sequestrato il lato palestinese del terminal, al valico di Kerem Shalom.

Al-Qahera News non ha specificato quanti camion hanno superato i controlli per entrare nella Striscia assediata, ma ha affermato che "quattro camion di carburante" hanno già attraversato il valico e si stanno dirigendo verso gli ospedali.



Mezzaluna Rossa: 150 camion entrano a Gaza, prima volta in 20 giorni

Per la prima volta in 20 giorni circa 150 camion di aiuti umanitari stanno entrando a Gaza attraverso il valico di Kerem Salem, tra Egitto, Israele e la Striscia. Il capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai, Khaled Zayed, lo ha riferito all'ANSA, precisando che le ispezioni stanno comunque prendendo del tempo.

I mezzi si stanno muovendo in coordinamento tra Egitto, Israele, Unrwa (l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi) e Mezzaluna Rossa palestinese, per la prima volta in 20 giorni A bordo, alcune tonnellate di aiuti alimentari. In viaggio anche 4 autocisterne che trasportano carburante nella Striscia di Gaza.

