Non si placa la polemica sul video razzista dei giovani bene

Il video che mostra giovani 'bene' tedeschi che intonano un slogan xenofobo sulle note di un hit da discoteca durante una festa continua a generare polemiche.

Il fatto denota la "normalizzazione" dei contenuti di estrema destra in corso in Germania, sostiene una dirigente del Centro per il monitoraggio, l'analisi e la strategia (Cemas), che indaga sulle tendenze alla radicalizzazione e sulle "narrazioni cospirative" online, come riporta l'agenzia Dpa "Le norme sociali vengono semplicemente infrante senza alcuna forma di contraddizione", afferma la co-direttrice del Cemas, Pia Lamberty. "Le persone possono scandire slogan estremisti in pubblico senza paura", insiste.

L'episodio razzista è avvenuto a Pentecoste, all'esterno di un ristorante elegante dell'isola di Sylt, una sorta di Capri sul Mar del Nord: nel video di pochi secondi si sentono i giovani cantare "la Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri" sulle note di "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino. Negli ultimi mesi c'erano stati altri casi di slogan nazisti scanditi sulle note della canzone, ad esempio in Baviera e in Meclemburgo-Pomerania occidentale, ricorda la Dpa.

La canzone "L'amour toujours" è sempre più legata a slogan razzisti, dice Lamberty, e "anche questo ha un qualche effetto sulle menti". È così che gli estremisti di destra creano l'accettazione di tali slogan nella società in generale, avverte l'esperta notando che "l'estremismo di destra non è un problema che si riscontra solo nell'est della Germania o tra le persone con un reddito più basso, ma anche tra le classi più elevate". "Il razzismo proviene anche da persone che hanno studiato all'università o che occupano posizioni dirigenziali", ha insistito Lamberty.

D'Agostino: La mia era una canzone d'amore'

Interpellato sullo scandalo creatosi in Germania per il video con i giovani bene che cantano uno slogan xenofobo evocando il nazismo in un locale dell'isola di Sylt, il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Gigi D'Agostino ha sottolineato che la propria composizione coinvolta non ha alcun risvolto politico-sociale e parla solo di amore.

"La mia canzone 'L'amour toujours' parla di un sentimento meraviglioso, grande e intenso che unisce le persone. È la forza dell'amore che mi fa volare", ha dichiarato l'artista come riporta l'agenzia tedesca Dpa, evidenziando che nel brano è centrale anche la gioia dello stare insieme.

Tutto l'amore di cui parla la sua canzone non può essere riassunto in pochi momenti o in un giorno, un mese o un anno, sintetizza l'agenzia aggiungendo che proprio questo motivo D'Agostino ha intitolato il brano "L'amour toujours" - ossia "L'amore sempre": "È l'unico significato della mia canzone", afferma D'Agostino che nella sua dichiarazione non ha parlato dell'episodio in Germania e ha sottolineato di non essere presente sui social media.

