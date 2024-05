Orban: 'A Bruxelles si prepara l'ingresso in guerra dell'Europa'

Il primo ministro Viktor Orban ha dichiarato che a Bruxelles sono in corso i preparativi per l'entrata in guerra dell'Europa. "Ciò che sta accadendo oggi a Bruxelles e Washington, o attualmente più a Bruxelles, sta creando l'atmosfera per un eventuale conflitto militare, che potremmo anche descrivere come una preparazione all'entrata in guerra dell'Europa", ha affermato citato dall'agenzia ungherese Mti.

Il premier ha aggiunto che a Bruxelles sono in corso i preparativi da parte dei gruppi di lavoro su come la Nato possa partecipare alla guerra Russia-Ucraina.



Lavrov: 'Le armi americane sono giù usate per colpire la Russia'

Gli armamenti forniti dagli Usa sono già utilizzati dalle forze di Kiev per colpire obiettivi civili in Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

