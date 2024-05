Oggi la decisione della Corte dell'Aja, mentre Israele continua le azioni a Rafah

A poche ore dalla decisione della Corte di giustizia internazionale dell'Aja sulla guerra a Gaza, l'Idf continua ad operare a Rafah nel sud della Striscia e a Jabalya nel nord dell'enclave palestinese. La Corte dovrà dare risposta ad una nuova richiesta del Sudafrica che ha domandato "l'immediato stop del conflitto" a Gaza e quindi anche dell'operazione a Rafah.

Nella città palestinese a ridosso dell'Egitto, l'Idf sta agendo - ha fatto sapere il portavoce militare - contro "obiettivi terroristici" e sono stati distrutti "depositi di armi e imbocchi di tunnel".

La stessa fonte ha detto che i soldati sono in azione a Jabalya dove in raid notturni "sono state colpite infrastrutture ed eliminati decine di postazioni di lancio e imbocchi di tunnel". Le operazioni proseguono anche nella parte centrale della Striscia.



Trovati a Jabalya i corpi di tre ostaggi

L'Idf ha recuperato i corpi di 3 ostaggi israeliani, Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum e Orion Hernandez, a Jabalya nel nord di Israele. Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che i 3 furono uccisi il 7 ottobre e portati a Gaza.

Israele taglia i contatti fra il consolato di Spagna e i palestinesi

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha deciso di interrompere i contatti tra la "missione spagnola in Israele ed i palestinesi e di vietare al consolato spagnolo a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi di Giudea e Samaria" (Cisgiordania).

Lo ha fatto saper il ministero aggiungendo che la mossa è in risposta alle parole della vice premier spagnola Yolanda Diaz - contenute in un video sui suoi social - secondo cui la Palestina "dovrà essere libera dal fiume al mare".

Wafa: 10 morti in un bombardamento a Gaza City

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che dieci persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito un edificio residenziale nella città di Gaza

Tre soldati americani feriti nella costruzione del molo galleggiante a Gaza

Tre soldati americani hanno subito ferite non legate al combattimento durante le operazioni di costruzione e gestione del molo galleggiante eretto al largo della costa della Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari ai palestinesi. Lo riferiscono fonti militari Usa, citate oggi dai media americani e israeliani.

Uno dei soldati è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Israele, mentre gli altri due hanno subito infortuni minori e sono già rientrati in servizio: lo spiega il viceammiraglio americano Brad Cooper, vicecomandante del Comando centrale (Centcom) militare degli Stati Uniti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA