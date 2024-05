Nuove critiche di Milei a Sanchez, 'è lo zimbello d'Europa'

Il presidente argentino Javier Milei ha preso di mira nuovamente la notte scorsa il capo del governo spagnolo, Pedro Sánchez, definendolo in una intervista "incompetente, codardo e bugiardo", per rincarare poi la dose chiamandolo "lo zimbello dell'Europa".

Il capo dello Stato argentino è tornato sulle tensioni esistenti con la Spagna In un'intervista al canale LN+ in cui ha nuovamente addossato a Sánchez la responsabilità della crisi diplomatica tra Buenos Aires e Madrid.

Senza mostrare alcuna intenzione di relativizzare l'accaduto, Milei ha risposto ad una domanda su come considerava come persona Pedro Sanchez: "E' un incompetente, codardo e bugiardo.

Ha mandato i suoi ministri ad attaccarmi, e non ha avuto nemmeno il coraggio di farlo personalmente. E poi, vigliaccamente, ha mandato delle donne ad aggredirmi per inquadrare la crisi in una questione di misoginia".

"Poi anche lui e (l'ex presidente del governo José Luis Rodríguez) Zapatero mi hanno attaccato direttamente. Mi ha attaccato in tutti i modi possibili e quando ho risposto in astratto, con un esempio, si è sentito preso di mira e ha usato l'apparato statale" per complicare le nostre relazioni diplomatiche. In definitiva, ha concluso, Sánchez "oggi è lo zimbello d'Europa in materia diplomatica".



