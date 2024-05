Ue, il Consiglio Europeo rispetta l'indipendenza della Cpi

"L'Ue segue la procedura in corso alla Corte Penale Internazionale, dove tocca ora alla camera dei giudici confermare o meno le richieste di arresto avanzate dal procuratore". Lo ha detto un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione Europea. "Nelle conclusioni del Consiglio Europeo del giugno del 2023 i 27 concordano nel rispettare l'indipendenza della Corte e chi ha firmato lo Statuto di Roma ha l'obbligo di rispettare le decisioni", nota ancora. "Anche se gli arresti verranno confermati dalla camera pre-processo non significa un verdetto di condanna", ha aggiunto.

"Il lavoro cruciale della Corte penale internazionale deve svolgersi liberamente e senza interferenze". Lo afferma oggi il ministero degli Esteri spagnolo in un messaggio postato su X.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che la richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan di chiedere mandati di arresto per i leader israeliani e di Hamas è "profondamente inutile" e non cambierà nulla per garantire una "pausa" nei combattimenti o il rilascio degli ostaggi. Lo riporta la Bbc.

Il governo di Madrid difende "il lavoro cruciale" e "l'indipendenza e imparzialità" della Corte penale internazionale dopo la richiesta della procura di ordini di arresto contro il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e vari dirigenti di Hamas per presunto crimini di guerra e contro l'umanità per gli attacchi compiuti il 7 ottobre dal Movimento di resistenza islamica e la successiva offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza.

"La Spagna ribadisce il suo impegno a favore della Corte penale internazionale", afferma il ministero degli Esteri.

E intanto il ministro della Cultura, Ernest Urtasun - del partito della sinistra Sumar alleato del Psoe nel governo progressista - ha chiesto di "rompere le relazioni commerciali, economiche e politiche con Israele", dopo che la procura della Cpi ha chiesto ieri l' arresto del premier israeliano Benjiamin Netanyahu per presunti crimini di guerra e contro l'umanità.

"Dovremmo cominciare a pensare se possiamo continuare a mantenere relazioni con un esecutivo israeliano il cui presidente è in questo momento inseguito da un ordine di arresto della procura" della Corte penale internazionali, ha sostenuto Urtasun in un'intervista alla tv pubblica Tve. Per l'esponente di Sumar, "la normalità" delle relazioni che Spagna mantiene con Tel Aviv "diventa sempre più insostenibile".

Mosca denuncia 'l'ipocrisia di Washington'

"Gli Usa negano la legittimità della Corte penale internazionale e minacciano questa organizzazione di sanzioni quando si tratta degli interessi di Washington stessa e dei suoi alleati. Tuttavia, utilizzano spudoratamente questo strumento pseudo-legale contro coloro che considerano nemici". Così l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha commentato le parole del capo del Pentagono, Lloyd Austin, che ha dichiarato che gli Stati Uniti lavoreranno con la Corte penale internazionale sui crimini di guerra in Ucraina nonostante il disaccordo sulla sua inchiesta sui leader israeliani.

"Questo è ancora un altro esempio di doppi standard e una parata di ipocrisia americana", ha detto ancora Antonov stando a quanto riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass.

Gli ha fatto eco il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo il quale l'atteggiamento degli Usa nei confronti della Corte penale internazionale è "più che curioso", dopo che ieri il presidente Joe Biden ha definito "vergognosa" la richiesta del procuratore capo della Cpi, Karim Khan, di emettere un ordine d'arresto per crimini di guerra nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha ipotizzato l'adozione di sanzioni contro la stessa Corte.

La Russia, ha ricordato Peskov, citato dalla Tass, non riconosce la giurisdizione della Cpi, così come gli Usa. "Ma in generale - ha aggiunto - l'atteggiamento degli Stati Uniti è più che curioso in merito alla volontà di adottare metodi sanzionatori persino nei confronti della Corte. Molto curioso".

Pechino: 'La Cpi mantenga una posizione obiettiva'

La Cina ha affermato di sperare che la Corte penale internazionale (Cpi) mantenga una posizione "obiettiva" a seguito dei mandati di arresto richiesti dal procuratore Khan per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per i leader di Hamas.

"Speriamo che la Cpi mantenga una posizione obiettiva e imparziale ed eserciti i suoi poteri in conformità con la legge", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, chiedendo la fine della "punizione collettiva del popolo palestinese".

Gallant, 'Israele non riconosce l'autorità della Corte'

"Un parallelo disgustoso" tra Israele e Hamas. Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant riferendosi alla decisione del Procuratore del Tribunale penale dell'Aja di emettere mandati di cattura sia per la leadership israeliana sia per quella di Hamas. "Israele - ha aggiunto - non riconosce l'autorità della Corte".

Dopo aver ricordato che Israele "non fa parte della Cpi", Gallant ha sottolineato che "il tentativo del Procuratore Karim Khan di negare il diritto di Israele all'autodifesa e assicurare il rilascio degli ostaggi a Gaza, deve essere respinto chiaramente".

Amal Clooney fra gli esperti che hanno assistito la Cpi

L'avvocatessa per i diritti umani Amal Clooney appoggia la decisione della Cpi di chiedere il mandato di arresto per i vertici di Hamas, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

Lo ha detto la stessa Clooney, che è stata tra gli esperti di diritto internazionale chiamati dal procuratore della Cpi ad assisterlo nella decisione. "Ho servito in quella commissione perché credo nella legalità e nella necessità di proteggere i civili", ha detto in una dichiarazione sul suo sito Clooney Foundation for Justice l'avvocatessa libanese sposata con l'attore George Clooney.

"La legge che protegge i civili in guerra è stata sviluppata oltre 100 anni fa e si applica in tutti i paesi del mondo, a prescindere dalle ragioni del conflitto". Nella dichiarazione, la Clooney afferma anche che "ci sono ragionevoli basi" per ritenere che Netanyahu e Gallant "hanno commesso crimini di guerra e contro l'umanità tra cui l'uso della fame come arma, l'assassinio, la persecuzione e lo sterminio

