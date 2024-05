'Gallant e Gantz pressano Netanyahu, riunione su ostaggi'

I ministri Yoav Gallant e Benny Gantz hanno chiesto al premier Benyamin Netanyahu di convocare questa sera stessa il Gabinetto di guerra per discutere lo stallo sulla trattativa per il rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito Ynet secondo cui nell'ultima riunione del Gabinetto, sabato scorso, il premier avrebbe respinto le proposte del team negoziale rimproverandolo di non sapere condurre le trattative.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso in un raid a Tiro in Libano "il terrorista Qassem Saqlawi, Comandante del sistema razzi e missili nel settore costiero centrale di Hezbollah". Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui Saqlawi era "responsabile della programmazione ed esecuzione di numerosi attacchi con i razzi contro Israele".

La stessa fonte ha detto che la scorsa notte "una sere di razzi lanciati dagli Hezbollah lanciati vero la Galilea occidentale sono caduti in una zona aperta". In risposta, l'esercito ha colpito una postazione di lancio degli Hezbollah nella zona di Ramyeh, nel sud Libano.

Gli Hezbollah hanno confermato l'uccisione di un combattente nel sud del Libano, dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso un "comandante militare" del movimento armato libanese. Nel suo comunicato Hezbollah si limita a ricordare che Qasem Saklawi, 36 anni, originario di Ras al Ayn, nei pressi di Tiro, si è unito ai "martiri sulla via di Gerusalemme", un'espressione per indicare che è stato ucciso da Israele. Secondo il quotidiano libanese L'Orient-Le Jour, sono 310 i combattenti di Hezbollah dichiarati uccisi da ottobre a oggi.

Un aereo militare egiziano Airbus C295M ha lanciato questa mattina aiuti umanitari e forniture di soccorso nel nord della Striscia di Gaza "come parte dei suoi sforzi per sostenere la popolazione di Gaza all'interno della coalizione internazionale per fornire aiuti, dopo un giorno di sosta". Lo riferiscono fonti dell'aeronautica egiziana, mentre dalla Mezzaluna Rossa si sottolinea che i valichi terrestri tra Egitto e Striscia di Gaza restano chiusi, ormai da 15 giorni. "In coordinamento con le autorità giordane all'interno della coalizione internazionale, un aereo cargo militare Airbus C295M appartenente all'aeronautica egiziana è decollato da una base militare giordana nel sud-ovest dell'aeroporto di Amman, con il numero di volo HERC30, ed ha effettuato operazioni di lancio di aiuti umanitari e di soccorso, tra cui cibo, medicine, vestiti e tende, nel nord della Striscia di Gaza", ha riferito la fonte. Intanto "la sospensione degli aiuti umanitari via terra entra nella terza settimana consecutiva, con Israele deciso a tenere chiusi i valichi di Rafah, Kerem Shalom e Al-Awja", osserva una fonte ufficiale della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai. Per il quindicesimo giorno consecutivo - aggiunge il capo della Mezzaluna Rossa del Nord Sinai Khaled Zayed - l'Egitto ha quindi smesso di ricevere anche feriti palestinesi, stranieri e persone con doppia nazionalità. Una fonte responsabile della sicurezza egiziana ha affermato che il terminal di Rafah continuerà ad essere aperto sul lato egiziano e che tutti i lavoratori del terminal restano presenti e pronti ad operare non appena il passaggio venisse riaperto da parte palestinese. La fonte ha confermato che sono saliti a 5.000 i camion di aiuti umanitari pronti ad entrare a Gaza, mentre i prodotti trasportati via mare attraverso il molo statunitense davanti alla Striscia continuano a dimostrarsi nettamente insufficienti ai bisogni della popolazione palestinese.

Ap, 'Israele ha chiuso la nostra diretta video su Gaza'

Funzionari israeliani hanno sequestrato una telecamera e un'attrezzatura di trasmissione appartenente all'Associated Press nel sud di Israele vicino al confine con Gaza di fatto impedendo la diretta video dell'agenzia americana. Lo riferisce la stassa Ap in una nota ripresa dal Guardian. "L'Associated Press denuncia nei termini più forti le azioni del governo israeliano volte a chiudere il nostro feed live di lunga data che mostra una vista su Gaza e il sequestro di apparecchiature Ap", ha affermato Lauren Easton, vicepresidente delle comunicazioni aziendali presso l'organizzazione giornalistica.

L'Idf prosegue le sue operazioni in tutta la Striscia

L'esercito israeliano sta proseguendo le sue offensive nella Striscia: sia a Jabalya, sia a Rafah nel sud e sia nella zona centrale dell'enclave palestinese. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui a Jabalya i soldati hanno localizzato "un deposito di razzi e di postazioni di lancio in una moschea".

Anche a Rafah, proseguono le operazioni e sono stati uccisi "numerosi terroristi, localizzati razzi e equipaggiamento militare nell'area". Nelle passate 24 ore - ha aggiunto la stessa fonte - sono stati colpiti e distrutti "circa 70 obiettivi terroristici" in tutta la Striscia "inclusi depositi militari, infrastrutture, postazioni di lancio dei razzi e cellule terroristiche".

Wafa: 'Sei palestinesi uccisi in scontri a Jenin'

Sei palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'agenzia Wafa, secondo cui ci sono anche 10 feriti, tra cui alcuni gravi.

L'Idf, citato dai media, ha fatto sapere di aver lanciato un'operazione anti terrorismo nel campo profughi della città palestinese.

Usa: oltre 569 tonnellate di aiuti consegnati con il molo galleggiante

Il Comando centrale (Centcom) militare degli Stati Uniti afferma che "ad oggi oltre 569 tonnellate di aiuti umanitari sono stati consegnati" nella Striscia di Gaza "attraverso il molo temporaneo" galleggiante.

In un post sul suo account X il Centcom specifica che tali aiuti sono stati donati da Usa, Regno Unito, Emirati Arabi, Ue e "molti altri partner". L'esercito americano ha terminato l'installazione del molo galleggiante al largo dell'enclave palestinese il 16 maggio. Gli aiuti sono iniziati ad arrivare tramite la struttura temporanea dal giorno successivo.

'Israele ha accantonato i piani per una grande offensiva a Rafah'

Secondo un analista del Washington Post, Israele ha deciso di accantonare i piani per una grande offensiva contro Rafah e agirà in modo più limitato nella città del sud della Striscia di Gaza, dopo aver discusso con gli Stati Uniti sulla questione.

Sulla base di conversazioni con funzionari non identificati a conoscenza della questione, David Ignatius afferma che il piano precedente di inviare due divisioni a Rafah non andrà avanti e che le operazioni saranno più limitate. Washington ritiene che i nuovi piani comporteranno meno vittime civili e quindi si prevede che non si opporrà ad essi, scrive Ignatius.

