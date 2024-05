Le salme di Raisi e delle altre vittime trasportate a Teheran dopo il corteo funebre

Le salme del presidente Ebrahim Raisi e delle altre sette persone rimaste uccise nello schianto dell'elicottero nella provincia dell'Azerbaigian sono arrivate a Teheran da Tabriz, dove questa mattina si è svolto il corteo funebre, che è proseguito nella città di Qom. Domani mattina ci sarà il funerale a Teheran. I corpi delle vittime saranno sepolti nei rispettivi luoghi di nascita giovedì. Il Presidente Raisi sarà sepolto giovedì nella sua città natale, Mashhad. Tra le altre sette persone che hanno accompagnato il presidente in elicottero, ci sono il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, il governatore generale di Tabriz Malek Rahmati, il responsabile della preghiera del venerdì della città Mohammadali Al-Hashem, il pilota Taher Mostafavi, il copilota Mohsen Daryanoush, l'ingegnere di volo Behrouz Ghadimi e il capo della squadra di sicurezza del presidente Mehdi Mousavi. Il governo ha annunciato che mercoledì sarà lutto cittadino a Teheran. Il ministero dell'Istruzione ha inoltre dichiarato che tutti gli esami scolastici sono stati cancellati fino a nuovo avviso.

Sono decine di migliaia le persone che stamattina hanno affollato le strade di Tabriz al passaggio del corteo funebre di Raisi. Le salme del presidente iraniano e delle altre 7 vittime sono state deposte su un mezzo militare che si è fatto strada tra un grande numero di persone, come mostrano video pubblicati da Bbc e Cnn tra gli altri.

La folla, per lo più uomini, ha seguito il mezzo cercando di avvicinarsi per toccare le bare. Parecchi hanno sventolato la bandiera iraniana e quella rossa di Hussein, oltre a gigantografie del presidente. Le salme verranno traslate da Tabriz alla città settentrionale di Qom, considerata la seconda città più sacra dell'Iran dopo Mashhad. Qui un altro corteo attraverserà due luoghi santi: la Moschea Jamkaran e il Santuario di Fatima Masoumeh. Oltre all'importanza simbolica nazionale di Qom, il legame con Raisi: lì si è formato al seminario islamico e ha acquisito le basi del diritto islamico. I media iraniani riferiscono che i feretri raggiungeranno domani la capitale Teheran.







'Le cause dello schianto saranno stabilite solo dopo l'inchiesta'

Solo dopo l'inchiesta in corso l'Iran potrà annunciare le cause dello schianto dell'elicottero in cui ha perso la vita il presidente Ebrahim Raisi, dicendo quindi se "è stato solo un incidente o qualcos'altro".

Lo ha detto l'ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, in un'intervista alla televisione di Stato ripresa dall'agenzia Tass. Il diplomatico ha aggiunto che i risultati saranno consegnati alla Guida, Ali Khamenei, e resi pubblici.

Giro di vite contro chi insulta Risi online

Il procuratore generale iraniano Mohammad Kazem Movahhedi Azad ha ordinato un giro di vite nei confronti degli utenti online che pubblicano "insulti" contro il defunto presidente e altri morti nell'incidente in elicottero. Lo riporta la Bbc.

Azad ha iniziato a chiedere gli arresti poco dopo la conferma della morte del presidente Ebrahim Raisi. Mentre gli utenti pro-regime condividono messaggi di lutto sui social media, voci dissenzienti ricordano il ruolo di Raisi nell'esecuzione di migliaia di prigionieri politici negli anni '80 e nella violenta repressione delle proteste antigovernative: alcuni esprimono gioia per la sua morte.

Lavrov: 'Le sanzioni americane mettono a rischio la vita dei cittadini'

Imponendo sanzioni che impediscono la fornitura di pezzi di ricambio per aerei ed elicotteri, gli Usa mettono "deliberatamente" a rischio la vita dei cittadini di altri Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in merito allo schianto dell'elicottero in cui è rimasto ucciso il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

"Gli americani lo negano - ha osservato Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti - ma i pezzi di ricambio per i velivoli in altri Paesi contro i quali vengono annunciate sanzioni non sono forniti". "In questo caso stiamo parlando di causare deliberatamente un danno a comuni cittadini che usano questi mezzi", ha aggiunto il ministro russo.

