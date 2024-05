'Gravi turbolenze' su un volo della Singapore Airlines, un morto

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite a bordo di un volo della Singapore Airlines in seguito a "gravi turbolenze" durante un volo da Londra a Singapore, che è stato fatto atterrare oggi all'aeroporto di Bangkok: lo ha reso noto la compagnia aerea.

"Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c'erano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio", ha affermato la compagnia su Facebook. La compagnia non ha specificato quante persone siano rimaste ferite, l'entità delle ferite o se la vittima fosse un passeggero o un membro dell'equipaggio.

La Singapore Airlines ha affermato che il volo SQ321 era decollato dall'aeroporto di Londra Heathrow e 'ha incontrato

gravi turbolenze lungo il percorso'. L'aereo e' atterrato all'aeroporto di Bangkok alle 15:45 ora locale (le 10:45 in Italia).

'Stiamo lavorando con le autorità locali in Thailandia per fornire l'assistenza medica necessaria e abbiamo inviato una

squadra a Bangkok per fornire tutta l'assistenza aggiuntiva necessaria', ha aggiunto la compagnia aerea.

