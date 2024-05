Il premier Fico ferito all'addome E' in sala operatoria, in pericolo di vita

Il premier slovacco è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc.

Fico è stato colpito davanti a un centro culturale della città, dove si era tenuta una riunione di governo. Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato portato in ospedale. Il presunto aggressore che ha sparato al premier è stato arrestato dalla polizia, Lo riferiscono i media britannici.

Fico sarebbe stato colpito all'addome, al petto e ad un arto da almeno 3-4 colpi d'arma da fuoco e sarebbe stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Lo riferiscono le prime ricostruzioni dei media sottolineando che l'attentatore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all'edificio dove stava parlando il primo ministro, è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

Video Il premier slovacco Robert Fico ferito a colpi di pistola

"Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. E' stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore". Lo si legge in un

aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco Robert Fico e rilanciato dai media slovacchi.

Un responsabile del partito Smer del premier slovacco Robert Fico ha confermato al Guardian che il primo ministro è stato colpito all'addome ed è ora sottoposto ad

un intervento chirurgico. Fico, colpito da spari allo stomaco, "è tra la vita e la morte", riferisce il governo slovacco. E' stato "trasportato in elicottero a Banska Bystrica tra la vita e la morte", ha riferito il governo in una nota, definendo l'attacco un "tentativo di omicidio".

"Robo, vieni qui!" avrebbe gridato l'aggressore a Fico prima di fare fuoco. Lo riferisce il sito del quotidiano slovacco Pravda. L'autore del gesto, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato fermato dagli uomini della sicurezza e consegnato alla polizia.

L'aggressore è un 71enne 'di sinistra', secondo i media slovacchi

Sarebbe stato un uomo di 71 anni a sparare oggi al premier slovacco Robert Fico. A scriverlo sono diversi media slovacchi. Secondo il portale Denník N, il sospetto attentatore - arrestato immediatamente dopo gli spari - è nato nel 1953 e ha utilizzato una pistola legalmente posseduta. Per la tv Joj, l'uomo sarebbe originario della cittadina di Levice.

Il portale web aktuality.sk identifica l'attentatore come "un uomo di sinistra di 71 anni, JC Bran" che tra l'altro avrebbe "pubblicato diverse raccolte di poesie" e "nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato". Al momento non ci sono

conferme ufficiali sull'identità del sospetto attentatore e non si conoscono le possibili motivazioni dell'attacco.

L'Ue denuncia 'un atto contro la nostra democrazia'

"Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il

nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

. Da parte sua, sempre su X, Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo ha scritto: "Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco al premier slovacco Fico dopo una riunione del gabinetto slovacco a Handlova. Nulla può mai giustificare la violenza o simili attacchi. I miei pensieri sono rivolti al Primo Ministro e alla sua famiglia".

"Sono sconvolta dall'orribile attacco al Primo Ministro slovacco Robert Fico a Handlova. A nome del Parlamento europeo, condanno questo atto di violenza. I miei pensieri sono rivolti a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile", ha scritto su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

E la la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric si è detta "profondamente scioccata dalla notizia proveniente dalla Slovacchia sull'attentato al premier Robert Fico". "Condanno fermamente questo attacco brutale. I pensieri di tutti al Consiglio d'Europa sono rivolti a lui e alla sua famiglia, nonché alle autorità e al popolo slovacco", ha scritto su X.

Meloni: 'Profondo sconcerto e ferma condanna'

"Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e

l'amico popolo slovacco". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni. "Anche a nome del Governo italiano - aggiunge - desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà".

Tajani e Salvini: 'Siamo vicini a Fico'

"È una cosa preoccupante, la violenza in Europa non dovrebbe esserci". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha evitato altre considerazioni davanti alle notizie ancora frammentarie sull'aggressione al premier slovacco Robert Fico.

"Siamo vicini a Fico. Bisogna capire di cosa si tratta - ha aggiunto Tajani parlando in Transatlantico alla Camera dopo il question time -. È presto per fare commenti, non sappiamo se è un atto terroristico, se è stato uno squilibrato".

Da parte sua, il il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha scritto sui social: "Siamo vicini al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, rimasto ferito in una sparatoria. A lui, alla sua famiglia e al popolo slovacco la nostra affettuosa solidarietà e vicinanza".

Le reazioni di Scholz, Sunak e Stoltenberg

"La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente". Lo ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X. "La violenza non deve avere alcuno spazio nella politica europea", aggiunge. "In queste ore i miei pensieri vanno al premier Fico, ai suoi cari e alle cittadine e i cittadini della Slovacchia", conclude.

Il premier britannico Rishi Sunak si è detto "scioccato dall'orribile notizia" dell'attentato contro il collega Robert Fico, capo del governo della Slovacchia, Paese membro della Nato, oltre che dell'Ue. "I nostri pensieri vanno tutti al primo ministro Robert Fico e alla sua famiglia", scrive Sunak sul suo profilo X.

"Sono scioccato e sconvolto dall'attacco al primo ministro Robert Fico. Gli auguro di guarire presto. I miei pensieri sono rivolti a Robert Fico, ai

suoi cari e al popolo slovacco". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Zelensky: 'Un attacco spaventoso'

"L'attacco al primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato vicino e partner. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco".

Orban e Vucic scioccati dall'attentato

"Sono rimasto profondamente scioccato dall'atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una

rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!". Lo ha scritto su X Viktor Orban.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "scioccato" per l'attento odierno al premier slovacco Robert Fico. "Sono scioccato per l'attentato a Robert

Fico, grande amico della Serbia e mio personale. Caro amico, prego per te e per la tua salute", ha scritto Vucic su X.

Tusk e Fiala: 'La violenza non deve essere tollerata'

"Notizie scioccanti dalla Slovacchia. Robert, i miei pensieri sono con te in questo momento molto difficile". Lo scrive il primo ministro polacco,

Donald Tusk, in merito alla notizia dell'aggressione del premier slovacco, Robert Fico.

"La notizia che il Primo Ministro slovacco Robert Fico è stato colpito da un proiettile è scioccante", gli fa eco il premier ceco Petr Fiala in un tweet, augurando a Fico "una pronta guarigione". "La violenza - aggiunge - non deve essere tollerata e non deve trovare posto nella società".

