Le reazioni in Europa e in Italia: sgomento e condanna della violenza

"Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il

nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

. Da parte sua, sempre su X, Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo ha scritto: "Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco al premier slovacco Fico dopo una riunione del gabinetto slovacco a Handlova. Nulla può mai giustificare la violenza o simili attacchi. I miei pensieri sono rivolti al Primo Ministro e alla sua famiglia".

"Sono sconvolta dall'orribile attacco al Primo Ministro slovacco Robert Fico a Handlova. A nome del Parlamento europeo, condanno questo atto di violenza. I miei pensieri sono rivolti a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile", ha scritto su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

E la la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric si è detta "profondamente scioccata dalla notizia proveniente dalla Slovacchia sull'attentato al premier Robert Fico". "Condanno fermamente questo attacco brutale. I pensieri di tutti al Consiglio d'Europa sono rivolti a lui e alla sua famiglia, nonché alle autorità e al popolo slovacco", ha scritto su X.

"L'attacco al primo ministro" slovacco "è un attacco alla democrazia. Non esiste alcuna giustificazione per questo tipo di violenza. Gli auguro una pronta guarigione, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e al popolo slovacco". Lo ha scritto su X il premier belga, Alexander De Croo. La presidenza belga alla guida

semestrale dell'Ue ha aggiunto in un altro post su X di essere "profondamente scioccata dal tentativo di omicidio" di Fico, definendolo "un terribile attacco alla nostra democrazia. Siamo in pensiero con i parenti del premier e con il popolo slovacco e gli auguriamo una pronta guarigione".

Meloni: 'Profondo sconcerto e ferma condanna'

"Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e

l'amico popolo slovacco". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni. "Anche a nome del Governo italiano - aggiunge - desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà".

"Siamo rimasti attoniti alla notizia del vile attentato al premier Robert Fico. Ci stringiamo a lui, alla sua famiglia in questo momento di grande apprensione.

Esprimo piena vicinanza all'intera comunità slovacca". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"È una cosa preoccupante, la violenza in Europa non dovrebbe esserci". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha evitato altre considerazioni davanti alle notizie ancora frammentarie sull'aggressione al premier slovacco Robert Fico.

"Siamo vicini a Fico. Bisogna capire di cosa si tratta - ha aggiunto Tajani parlando in Transatlantico alla Camera dopo il question time -. È presto per fare commenti, non sappiamo se è un atto terroristico, se è stato uno squilibrato".

Da parte sua, il il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha scritto sui social: "Siamo vicini al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, rimasto ferito in una sparatoria. A lui, alla sua famiglia e al popolo slovacco la nostra affettuosa solidarietà e vicinanza".

Putin: 'Un crimine odioso

L'attentato al premier slovacco Robert Fico è "un crimine odioso". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce la Tass. "Conosco

Robert Fico come un uomo coraggioso e dallo spirito forte. Spero vivamente che queste qualità lo aiuteranno a resistere a questa difficile situazione", ha detto Putin in un comunicato diffuso dal Cremlino.

Le reazioni di Scholz, Sunak e Stoltenberg

"La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente". Lo ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X. "La violenza non deve avere alcuno spazio nella politica europea", aggiunge. "In queste ore i miei pensieri vanno al premier Fico, ai suoi cari e alle cittadine e i cittadini della Slovacchia", conclude.

Il premier britannico Rishi Sunak si è detto "scioccato dall'orribile notizia" dell'attentato contro il collega Robert Fico, capo del governo della Slovacchia, Paese membro della Nato, oltre che dell'Ue. "I nostri pensieri vanno tutti al primo ministro Robert Fico e alla sua famiglia", scrive Sunak sul suo profilo X.

"Sono scioccato e sconvolto dall'attacco al primo ministro Robert Fico. Gli auguro di guarire presto. I miei pensieri sono rivolti a Robert Fico, ai

suoi cari e al popolo slovacco". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Zelensky: 'Un attacco spaventoso'. Orban e Vucic scioccati dall'attentato

Zelensky: 'Un attacco spaventoso'

"L'attacco al primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato vicino e partner. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco".

"Sono rimasto profondamente scioccato dall'atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una

rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!". Lo ha scritto su X Viktor Orban.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "scioccato" per l'attento odierno al premier slovacco Robert Fico. "Sono scioccato per l'attentato a Robert

Fico, grande amico della Serbia e mio personale. Caro amico, prego per te e per la tua salute", ha scritto Vucic su X.

Tusk e Fiala: 'La violenza non deve essere tollerata'

"Notizie scioccanti dalla Slovacchia. Robert, i miei pensieri sono con te in questo momento molto difficile". Lo scrive il primo ministro polacco,

Donald Tusk, in merito alla notizia dell'aggressione del premier slovacco, Robert Fico.

"La notizia che il Primo Ministro slovacco Robert Fico è stato colpito da un proiettile è scioccante", gli fa eco il premier ceco Petr Fiala in un tweet, augurando a Fico "una pronta guarigione". "La violenza - aggiunge - non deve essere tollerata e non deve trovare posto nella società".

Parolin: 'Sembra che non ci sia più nessun limite'

"Siamo veramente preoccupati per quanto sta succedendo, ormai sembra che non ci sia più nessun limite. Naturalmente tutto questo aumenta la violenza. I rapporti sono sempre più violenti e ci sono meno speranze di costruire rapporti sereni e di pace". Così il Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, sull'attentato al premier slovacco Robert Fico, a margine di un evento all'ambasciata italiana presso la Santa Sede

