Si vota in Catalogna per il rinnovo del Parlamento regionale

Si sono aperti oggi alle 9 in Catalogna i circa 900 mila seggi per le elezioni del Parlamento catalano alle quali 5,7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 135 deputati.

I seggi resteranno aperti fino alle 20, quando saranno diffusi i primi exit poll, alle 21 è poi prevista la comunicazione dei primi risultati parziali. Il voto nella regione indicherà non solo i futuri governatori, ma avrà riflessi sulla governabilità dell'esecutivo spagnolo, data la dipendenza del governo progressista di Pedro Sanchez dai partiti catalanisti.





Il socialista Illa: 'Si apre una nuova tappa'

"Oggi stiamo aprendo una nuova tappa decisiva in Catalogna. E' quello che intuisco e spero che accada", è il commento di Salvador Illa, il candidato a governatore in Catalogna del Psc, il Partito socialista catalano, dopo aver depositato oggi il voto nelle urne nel Centro culturale di La Roca del Valles, sua località natale.

"Mi sembra che questo sia il primo passo nella buona direzione", ha aggiunto il segretario socialista, facendo appello al voto.

Illa, favorito nei sondaggi, spera di poter recuperare la presidenza della regione, che i socialisti hanno perduto nel 2010 e che da allora è stata ricoperta da governatori del blocco indipendentista.

Puigdemont il primo a votare.... ma in Francia

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato il primo dei candidati a governatore nelle elezioni che si tengono oggi in Catalogna a recarsi alle urne. Il capolista del partito indipendentista Junts per Catalunya ha votato nella cittadina di Albera, nel sud della Francia, da dove ha tenuto la campagna elettorale.

"E' una giornata molto importante, spero che tutto si svolga con normalità.", ha segnalato. "Spero sia l'ultima giornata dell'esilio di molte persone che sono fuori, che hanno passato molti anni all'estero ed è già ora che tornino a casa", ha aggiunto.

Puigdemont non votava dal 2017, anno in cui riparò in Belgio per sfuggire alle conseguenze del referendum unilaterale

sull'indipendenza della Catalogna organizzato dal suo esecutivo.

Aragones (Erc) 'Al voto pensando alle nostre libertà'

"Oggi abbiamo nelle nostre mani di decidere il futuro del paese, per questo ci aspettiamo un'altissima partecipazione ed esorto i cittadini a votare con tutta l'energia, la forza e l'entusiasmo". E' quanto ha dichiarato ai cronisti il presidente uscente della Generalitat catalana, Pere Aragones, del partito catalanista Esquerra Republicana de Catalunya, dopo aver votato all'Istituto Joan

Coromines di Barcellona.

Erc è data nei sondaggi come terza forza politica, dietro Junts per Catalunya e distaccata di oltre dieci punti dai socialisti del Psc, ma potrebbe avere le chiavi delle prossime alleanze tra i partiti che saranno necessarie per assicurare la governabilità nella regione.

Aragones si è riferito all'"ennesimo incidente", che ha provocato il caos nella rete di trasporti ferroviari a Barcellona e nell'area metropolitana, attribuendolo agli "anni di mancati investimenti nella rete" di trasporti ferroviari regionali.

Un furto di rame all'alba di oggi, infatti, ha causato una sovratensione nel cablaggio degli impianti ferroviari di Montcada Bifurcacio, a Barcellona, che ha provocato la paralisi della linea metropolitana e di alcuni collegamenti regionali nella città, nella giornata elettorale.

Adif, il gestore statale delle ferrovie Renfe, in una nota su X ha spiegato che il furto a Montcada Bifurcaciò ha provocato

dalle 4 del mattino vari incidenti nel sistema di elettrificazione e nella segnalazione ferroviaria nell'area di Barcellona, che "sta colpendo tutta la rete di Rodalies", il servizio di trasporti ferroviari.

Adif assicura che "tecnici stanno lavorando per ristabilire gradualmente la circolazione sui tragitti colpiti". I tecnici di Adif non escludono un'azione di sabotaggio.

Il governo della Generalitat ha definito "intollerabile" la paralisi dei trasporti. "Senza dubbio la notizia è il caos dei trasporti di Renfe che può alterare il diritto al voto dei cittadini", ha detto dal centro di coordinamento elettorale la vicepresidente del governo catalano uscente, Laura Villagrà.

