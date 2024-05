Allarme missili in Ucraina, i russi riprendono l'offensiva

Un allarme per missili balistici è in vigore in quasi tutta l'Ucraina, capitale Kiev compresa, ad esclusione delle regioni più occidentali. Lo rende noto Rbc-Ucraina, che aggiunge che l'allarme - visibile sui telefoni cellulari - è stato lanciato prima nella regione di Vinnytsia alle 10:34) locali (9.45 italiane), poi a Kiev e nella regione della capitale e poi si è esteso alle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Poltava, Sumy, Zhytomyr, Chernihiv e Mykolaiv.

Inoltre, in mattinata le forze russe hanno ripreso le operazioni d'assalto nei pressi del villaggio di Glubokoe, nella regione di Kharkiv: lo scrive l'Ukrayinska Pravda, citando fonti militari, che riferiscono di aspettarsi un'intensificazione del fuoco nemico. Bombardamenti d'artiglieria - scrive - sono in corso nei dintorni del villaggio di Staritsa.

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che nella loro offensiva nella regione di Kharkiv le truppe russe hanno conquistato cinque insediamenti: Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya e Strelechya. Un altro villaggio, Keramik, è stato conquistato nella regione di Donetsk, aggiunge il ministero nel suo bollettino quotidiano, affermando che nella regione di Kharkiv snoo stati eliminati 170 soldati ucraini

Solo nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine avrebbero ucciso 1.320 soldati russi e distrutto 55 sistemi d'artiglieria e 15 carri armati nemici, secondo quanto afferma lo stato maggiore interforze di Kiev, citato da Rbc-Ucraina. Secondo la stessa fonte, il totale dei militari nemici uccisi dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio 2022 ammonta ora a 481.030.

Secondo un conteggio di Ukrinform, nella giornata di ieri si sono verificati su tutto il fronte ben 104 "scontri" con il nemico. I russi, secondo l'agenzia ucraina, hanno lanciato 7 attacchi missilistici, 108 raid aerei. Inoltre, più di 120 insediamenti nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk, Kherson e Mykolaiv sono stati bersagliati dal fuoco dell'artiglieria, scrive Ukrinform.





Quasi 1.800 civili evacuati vicino al confine nella regione di Kharkiv

Almeno 1.775 civili ucraini che vivono vicino al confine russo sono stati evacuati nella regione di Kharkiv, dove i russi hanno avviato un'offensiva terrestre. Lo fa sapere sui social media il governatore dell'Oblast di Kharkiv, Oleg Synegubov.

"Un totale di 1.775 persone è stato evacuato", ha scritto il governatore, aggiungendo che nelle ultime 24 ore 30 insediamenti nella regione sono stati colpiti dal fuoco di cannoni e mortai russi.

Bombe ucraine su un ristorante del Donetsk dove festeggiavano i filorussi

Secondo i canali Telegram russi e ucraini, forti esplosioni hanno distrutto il ristorante Paradise in Donetsk dove si trovavano militanti filorussi che stavano festeggiando l'anniversario dell'autoproclamata repubblica del Donetsk.

I social mostrano i video delle esplosioni e il locale del distretto Leninsky in macerie dopo essere stato colpito. Il canale Telegram Mash, vicino ai servizi russi, riporta che "testimoni oculari riferiscono di alcuni morti in seguito all'attacco ucraino, tra questi una cameriera e un bambino. Tre dipendenti del ristorante sono rimasti feriti in maniera grave".

Mosca, 'domato il rogo al deposito di petrolio colpito in Lugansk'

E' stato domato l'incendio al deposito di petrolio di Rovenki, nella regione ucraina di Lugansk occupata dai russi, colpito ieri da un attacco ucraino. Lo scrive l'agenzia russa Tass. Nell'attacco sono morte almeno tre persone.

Il personale del ministero russo per le situazioni d'emergenza hanno detto di aver spento 18 focolai d'incendio nell'abitato di Rovenki.

La Tass scrive che secondo il 'governatore' della Repubblica popolare di Lugansk (Lpr), il deposito di carburante è stato colpito da un missile Atacms fornito a Kiev dagli Stati Uniti.

