Stormy Daniels testimone chiave in aula contro Trump

La pornostar Stormy Daniels è entrata in aula come testimone chiave dell'udienza odierna del processo a Donald Trump, presente il tycoon. Trump si è voltato a guardarla al suo ingresso pornostar Stormy Daniels quando è entrata in aula e le ha lanciato ripetutamente occhiate mentre iniziava la sua testimonianza.

Daniels potrà testimoniare se ha fatto sesso con Donald Trump (cosa che il tycoon nega) "ma non abbiamo bisogno di conoscere i dettagli". Lo ha detto il giudice Juan Merchant prima della testimonianza della pornostar e dopo aver discusso con i legali del tycoon.

Stormy racconta la sua vita

Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, è apparsa rilassata nella sua deposizione, anche se è stata invitata ripetutamente a parlare più lentamente. La donna ha cominciato a raccontare la sua carriera, dalla danza esotica con cui in due serate poteva "guadagnare di più di quanto avrei guadagnato spalando letame otto ore al giorno" ai nightclub, dal lavoro di modella e fotomodella all'industria del porno

Trump cancella un post sui testimoni e il giudice

Donald Trump scherza col fuoco, dopo che il giudice del processo per il caso pornostar lo ha ammonito sul rischio di finire in galera se violerà ancora il divieto di commento su giudici, procuratori, giurati e testimoni: alle 7.30 (le 13.30 in Italia) il tycoon ha scritto su Truth che aveva saputo chi erano i prossimi testimoni e che il suo team non aveva tempo per prepararsi ma nel giro di 30

minuti ha cancellato il post. Tra questi testi l'ex avvocato tuttofare di Trump, Michael Cohen, e Stormy Daniels.

Nel post Trump aveva attaccato il giudice definendolo "corrotto e pieno di conflitti (di interesse)" e accusandolo di gestire il processo in modo "fazioso", nonché di privarlo dei diritti del primo emendamento.

